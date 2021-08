Pro dobrotu na žebrotu. K Silnému míří po incidentu s výtržníkem podpora

„Pomáhal pořadatelské službě, aby se nestalo něco horšího, vždyť ten fanoušek byl nepříčetný,“ připomíná Luděk Pernica, ještě na jaře obránce Zbrojovky a nyní Plzně, že Silný duchapřítomně ochránil napadeného pořadatele.

„Samozřejmě stojím na straně hráče. Kdyby někdo vedle mě do někoho kopal a já tam jen stál, tak by mi z toho dobře nebylo. Kdyby nezasáhl a něco by se stalo, přišla by dost možná kritika, že se všichni jen dívali. On se ve vteřině rozhodl, a bohužel platilo pro dobrotu na žebrotu.“

Silný byl totiž „odměněn“ červenou kartou a navrch ještě „kartáčem“ od vlastního trenéra Milana Valachoviče. „Neexistuje pro to omluva. Nemá tam vůbec co dělat, nechá se vyloučit, dohráváme kvůli němu sedmnáct minut v deseti,“ zuřil kouč i pod vlivem porážky, o které rozhodl gól v samém závěru utkání.

Zatímco samotný Silný nedostal od klubu svolení se k incidentu vyjádřit, ze všech směrů k němu míří slova uznání. Vedle různých osobností českého fotbalu se dočkal zastání i od svého šéfa, líšeňského předsedy Karla Hladiše.



„Z policejního videa je jednoznačně zřejmé, že hráč Silný pouze odtáhl diváka, který opakovaně brutálně útočil na klečící pořadatele, vzápětí diváka pustil a přenechal další zákrok pořadatelské službě. Přestože byl hráč Silný divákem opakovaně udeřen, na tyto ataky nereagoval,“ uvedl Hladiš v prohlášení.

„Reakce trenéra Valachoviče ihned po utkání byla ovlivněna jednak prohrou v nastavení, jednak tím, že neměl možnost se seznámit s videem. Po zhlédnutí videa trenér uznal, že hráč Silný se ničeho proti předpisům nedopustil, hráči žádná pokuta udělena nebude. Celá situace byla dořešena na schůzce Hladiš – Valachovič – Silný a tímto je uvnitř klubu uzavřena.“

Tečku za případem však udělá až ve čtvrtek disciplinární komise, která rozhodne o případném trestu pro Silného. Líšeň se domnívá, že vyloučen být neměl. Šéf komise sudích jí dal za pravdu napůl.

„Rozhodčí to vyřešil striktně podle pravidel a nikdo mu za to nic říct nemůže. Ale nic by se nestalo, kdyby ho nevyloučil, případně udělil jen žlutou kartu. Silný přiměřeným způsobem zamezil dalšímu napadení pořadatele. Z jeho strany to bylo adekvátní chování,“ sdělil Radek Příhoda.

Za co Líšeň zřejmě trestu neunikne, je nezvládnutá pořadatelská služba, která umožnila dvěma příznivcům Zbrojovky vniknout na hřiště. A to přesto, že klub má za to, že všechny potřebné náležitosti splnil.

„Oba útočníci byli předtím v kotli Zbrojovky, který je celý oplocen a má vlastní východ na ulici. Ani policejní video nestačilo zachytit, jak útočníci přelezli dva metry vysoké oplocení nebo jak je ostatní ‚přehodili‘,“ poznamenal Hladiš.