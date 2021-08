Fotbalový zločin v Brně? Ochránci ochranky Silnému hrozí „nejvyšší“ trest

Více než tři góly určující výsledek zápasu 2:1 pro hostující Zbrojovku totiž rezonuje incident domácího útočníka Jana Silného, který se zapojil do honu na dva fanoušky hostů, bránil jednoho z pořadatelů a za rvačku na hrací ploše obdržel červenou kartu.

„Nemá tam vůbec co dělat, nechá se vyloučit, dohráváme kvůli němu sedmnáct minut v deseti,“ soptil po utkání líšeňský trenér Milan Valachovič, který svého svěřence rázně vyprovodil ze hřiště do kabiny hned po obdržení rudého kartonku.

A okamžik to byl opravdu zlomový. Vyrovnané utkání po gólech hostujícího Hladíka a domácího Ševčíka spělo k dramatické koncovce. Na koni byla Líšeň - aktivnější na míči, vytvářela si lepší příležitosti. To zřejmě vyburcovalo jednoho z příznivců hostí natolik, že přelezl plot sektoru pro fanoušky venkovního klubu a začal kličkovanou mezi hráči i pořadateli.

Za ním se vydal další „fanoušek“ královopolského klubu, ten ale s jasnou vidinou - nikoli slávy, ale msty a krve.„Neexistuje pro to omluva. Představte si, že by se tohle stalo na mistrovství světa nebo Evropy, nebo ve finále Ligy mistrů… Kdyby ti hráči měli jít mlátit fanoušky, ač tam vznikl nějaký incident. Od toho přece jsou na zápase členové ochranky,“ odmítal kouč argumenty, že Silný bránil staršího muže.

Když se pořadatelům podařilo konečně zneškodnit prvního z nevítaných návštěvníků, jeho kolega přepnul z běžce na zápasníka a jal se parťáka mstít kopy a pěstmi do ostrahy. Když se snažil kopnutím zneškodnit jednoho z pořadatelů, Silný už nevydržel přihlížet a po několikametrovém sprintu mladíka chytil pod krkem a odtáhl od organizátorů na zemi.

Nejprve za to schytal pěstí do zátylku od rozvášněného výtržníka, dost možná bolestivěji jej ale zasáhl hlavní rozhodčí, když mu bez váhání z nařízení fotbalových pravidel ukázal červenou kartu.

„Samozřejmě vás v ten moment napadne spousta věcí, ale pořadatelé to nakonec zvládli a Silňas to asi trochu nezvládl. Co jsem ale viděl, tak ten ‚borec‘ kopal staršího pána, což je absolutně nepochopitelné, a Silňas se zachoval tak, jak se zachoval. Já pro ten moment pochopení mám. Je škoda, že to nezvládl někdo z pořadatelů. Silňas se tak za mě zachoval jako chlap,“ konstatoval po zápase rozpolceně útočník Zbrojovky Jan Hladík.

On i jeho spoluhráči se od incidentu vlastního fanouška distancovali, děkovačku kotli však neodmítli. „Asi mě to vůbec nenapadlo a nedošlo mi to. Oni nás ale hnali celý zápas, pomáhali nám celý mač, až na ten incident, kdy tam ti dva vyběhli,“ vysvětloval forvard.

Dopad incidentu pro Líšeň bude hned dvojí. V zápase je ztrestal po dvou minutách nastavení útočník Jakub Řezníček, když využil přesilovku a uklidil pas Damiána Bariše hlavou do branky, a zařídil tak odvoz všech bodů do Králova Pole. Domácí jistě čeká pokuta za nezvládnutí pořadatelské služby. Podle předběžných spekulací by se měl trest pohybovat okolo šedesáti tisíc korun.

Pokuta nemine ani Silného, kromě disciplinárního řízení jej čeká také klubové dostavení s vedením. „Dostane takového flastra, jakého můžu dát, a uvažuju, že jej odsud vyhodím. Tohle si dovolit nemůže,“ hrozí nejvyšším trestem Valachovič.