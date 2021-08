Karty rozdané, ale co realita? Zbrojovka roli favorita v derby přijímá

„Tady to prostě neplatí. Derby favorita má a je jím Zbrojovka. Pro mě je stále jasný adept na celkové vítězství ve druhé lize, a že jednou zakopla, nic neznamená,“ má jasno bývalý trenér obou nedělních soupeřů Miloslav Machálek, který nedávno rozvázal kontrakt se Zbrojovkou a je tak nyní volným koučem.

Útočník Zbrojovky Jan Hladík s ním ale nesouhlasí. „Favorit v derby neexistuje, i když vám fanoušci či sázkové kanceláře budou tvrdit opak a favorizovat zřejmě nás. My k tomu hlavně chceme přistoupit tak jako ke každému jinému zápasu v lize. Bez zbytečných emocí a zodpovědně,“ kontruje.

Trenér hostí Richard Dostálek se naopak výzvy nebojí. „Proč se bát role favorita? Je to sice otázka hlavně na hráče, ale jsme mužstvo výše v tabulce, sestupující tým z první ligy, který se chce okamžitě vrátit, a to nám jasně velí v každém zápase nic nepodcenit a přijmout roli silnějšího mužstva, která nám je přisuzována,“ hlásí kouč Zbrojovky.

Líšeňští v minulosti už mnohokrát ukázali, že upozaděnou roli umí přetavit ve svůj prospěch. „Vstupujeme do duelu jako outsider, jsme si toho vědomi i síly Zbrojovky a v zápase můžeme jen překvapit,“ přikyvuje jejich trenér Milan Valachovič.

Přiznává, že s rolí outsidera chce pracovat i tentokrát. „Zbrojovka je opravdu favorit zápasu, tým, který musí hrát o postup do první ligy, a my s tím můžeme kalkulovat. Mám rád práci se vzory pro kluky, a že jich v poslední době kolem je. Na mistrovství Evropy nikdo nepočítal s Dány, překvapili Švýcaři, náš tým dokázal, že umí být nepříjemný. Na těchto příkladech klukům ukazuji, že to jde. Loni to fungovalo, málokdo počítal s tím, že budeme druzí,“ líčí Valachovič.

Nový vítr do Zbrojovky: zájem má silná agentura Vlivná sportovní agentura Sport Invest je dalším z vážných zájemců o vstup do Zbrojovky Brno. Informaci přinesl ve čtvrtek deník Sport a zdroje MF DNES potvrzují, že první muž agentury Viktor Kolář a majitel brněnského klubu Václav Bartoněk jednají o možné spolupráci. „Dohodnutého ani podepsaného ještě není nic, diskuse ale probíhá. Termínem pro její uzavření má být konec roku,“ sdělil zdroj MF DNES. O tom, jak daleko diskuse je, odmítl spekulovat, jednat by se ale mělo o komplexní vstup do brněnského fotbalu s prvním důrazem na mládež, tréninkové zázemí a koncepci posouvání vlastních odchovanců i talentů z regionu směrem k profesionálnímu fotbalu. Po brněnském průmyslníku Igoru Faitovi a šéfovi plzeňské Viktorie Adolfu Šádkovi je agentura Sport Invest třetím renomovaným zájemcem o Zbrojovku za poslední rok. Zřejmě by se – stejně jako v předchozích případech – nejednalo o okamžitý prodej klubu, ale jeho postupné převzetí novým investorem. „Nemůžu a vlastně ani nechci klub prodat jedním podpisem a zpřetrhat veškeré vazby. Chci Zbrojovce nadále pomáhat nejlépe, jak jen umím, chci nového partnera provést všemi útrapami, se kterými se potýkám, a také těmi, se kterými jsem se musel vypořádat po divoké době ze začátku tisíciletí,“ vysvětloval své plány Bartoněk v červnu, kdy jednal se Šádkem. Nominální hodnota Zbrojovky je podle obchodního rejstříku 47 milionů korun. (jip)

Že má menší brněnský klub předpoklady k trápení slavnějšího soupeře, uznává i Machálek. „V Líšni vždycky hrála obrovskou roli parta. Banda kluků, kteří opravdu táhnou za jeden provaz. Teď je tam navíc trenér, který k tomu přidal správný taktický záměr, a tak jsou nebezpečným soupeřem opravdu pro každého. A největší plus pro Líšeň vidím v tom, že trenér vůbec nemusí své hráče motivovat, mají motivaci naprosto přirozenou, všichni se chtějí ukázat,“ zvedá ke Zbrojovce varovný prst.

Hosté vyrazí do Líšně s dobrou náladou po vysoké výhře 4:0 nad Jihlavou, při níž koncertoval útočník Jakub Řezníček, autor všech branek. Líšeň naopak nevstupuje do sezony dle svých představ, naposledy odjela s porážkou 1:4 z Vlašimi.

Rozpoložení v hlavách ale podle Dostálka může hrát mnohem výraznější roli z dlouhodobého pohledu. „Měli fantastickou sezonu loni, dosáhli na druhé místo v tabulce a to je historický úspěch pro jejich klub. Hráči jeli na vlně, to zanechá své pozitivní důsledky. Oni jsou ti, kdo si z minulé sezony mohou brát elán, zatímco v nás pořád zůstalo zklamání a jistá hořkost. Naráží tak na sebe celky, které navazují na naprosto opačné situace, a bude zajímavé sledovat, kdo svoji roli zvládne,“ analyzuje situaci trenér klubu ze Srbské.

Před zápasem se nejčastěji skloňuje jméno Řezníčka, který svým vystoupením rázem vyskočil na dělenou pozici nejlepšího střelce ligy, Machálek ale při hledání individuality, jež může duel „rozhodnout“, vytahuje nečekané jméno. „Mám za to, že Líšni teď chybí lídr, kterého našli v mladém Jakubu Kučerovi. To se projevilo v posledních dvou zápasech doma s Ústím a následně i ve Vlašimi. Rázem mají méně bodů, než by si možná představovali,“ vypichuje výkony absentujícího záložníka Líšně.

Střelec Řezníček v laufu, Kučera schází

„Z Kučery se stal lídr mužstva, jeden z nejlepších hráčů ve druhé lize, a je pravda, že jsme měli hru hodně postavenou na jeho výborné tvrdé práci ve středu hřiště,“ přitakává kouč Valachovič. „Mám dobré zprávy, že už příští týden by se měl Kučera vrátit do sestavy,“ vyhlíží uzdravení svěřencova pochroumaného kolene.

Bodové ztráty ale připisuje spíše mizerné koncovce. „Hrajeme dobrý fotbal, za tři zápasy jsme si vytvořili snad patnáct stoprocentních šancí, a nedali nic. Někdy se to ale prostě sejde a stává se to i věhlasnějším týmům. Teď to potkalo nás, ale právě zápas se Zbrojovkou může smůlu prolomit,“ zůstává pozitivní.

Zbrojovka naopak není s předvedenými výkony spokojená, bodově je na tom však lépe. „Možná naše hra letos nebyla vždycky tak kvalitní, ale brali jsme body a takových zápasů přijde asi ještě více,“ bere i škaredé výhry Hladík.

Machálek má z aktuální pozice obyčejného fanouška jiné přání než body pro jednu či druhou stranu. „Ať vyhraje lepší. Budu držet palce fotbalu a půjdu jako nezúčastněný divák, tak jak chodím nejradši,“ těší se na bitvu o Brno.