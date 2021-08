Hladík o soupeři, co skolil výtržníka: Zachoval se jako chlap, mám pochopení

Domácí Silný totiž za nesportovní chování dostal červenou kartu a favorit dokázal městské derby v nastavení urvat na svou stranu.

„Byl to pro nás moc důležitý zápas. Pořád někdo mluvil o nějakém derby a my jsme hrozně rádi, že jsme uspěli. Podařilo se nám vstřelit první branku, pak jsme sice inkasovali, ale potom se nám podařilo udržet klid a Řezňa (Jakub Řezníček) rozhodl,“ hodnotil Hladík výhru Zbrojovky 2:1.

Snažíte se vytěsnit, že to mnozí fanoušci berou jako derby?

Trošičku jsme vnímali, že to tu berou prestižně a v Líšni to asi berou jako derby více. Možná to malé derby bylo, ale my se na to připravili tak, jako na každý zápas a jsme jen rádi, že máme dvě důležité výhry za sebou.

Týmy občas o fanoušcích mluví jako o dvanáctém hráči. Dnes to ale asi neplatí, což?

Dvanáctý a dokonce třináctý, když vyběhli dva… samozřejmě se tohle co se dělo do sportu nehodí, přesto musím říct, že atmosféra jinak byla moc pěkná, spousta lidí přišla Líšeň podpořit a na druhou ligu to mělo kulisu výbornou.

Co se honilo hlavou vám, když se po hřišti proháněli fanoušci, kdy jeden z nich byl velice agresivní, až to Jana Silného vyprovokovalo k akci, za kterou si odnesl červenou kartu?

Samozřejmě vás v ten moment napadne spousta věcí, ale pořadatelé to nakonec zvládli a Silňas to asi trochu nezvládl. Co jsem ale viděl, tak ten „borec“ kopal staršího pána, což je absolutně nepochopitelné a Silňas se zachoval tak, jak se zachoval.

Takže máte pro útočníka Líšně i trochu pochopení?

Já pro ten moment pochopení mám. Je škoda, že to nezvládl někdo z pořadatelů. Silňas se tak za mě zachoval jako chlap.

Po zápase jste šli přesto zatleskat svým příznivcům v sektoru hostů, odkud výtržníci vyběhli. Nepřemýšleli jste, že jim za takovou nevyžádanou pomoc nepoděkujete?

Asi mě to vůbec nenapadlo a nedošlo mi to. Oni nás ale hnali celý zápas, pomáhali nám celý mač, až na ten incident, kdy tam ti dva vyběhli. Šli jsme jim po výhře poděkovat.

Jak tento moment a přerušení zápasu ovlivnil celé utkání?

Soupeř dostal červenou kartu, dostali jsme se tím na koně a asi to zápas rozhodlo.

Osobně to byl pro vás zápas velice úspěšný, připsal jste si druhou branku v sezoně. Už se postupně přeorientováváte na křídlo, kam vás kouč Richard Dostálek přesunul?

Trenér tím míchá podle soupeře, teď to bylo podruhé z kraje a už si možná zvykám. Chceme hrát spíš z útoku, moc jsem se nevracel, takže síly jsem měl stále a mám radost, že jsem to ještě okořenil gólem.

S přehledem jste brankářovi Veselému nasadil housle z otočky po individuální akci Přichystala. Věděl jste, co provést?

To byla úžasná akce od Kuby Přichystala, vždyť on sprintoval s míčem snad z našeho vápna. Dal mi to na první tyč, já už se jen soustředil, abych to zpracoval kolem stopera, což se podařilo a pak už jsem to přes gólmana procpal.

Neozvaly se ve vás vzpomínky na působení v Líšni?

Byl jsem tady půl roku, za což Líšni děkuji. Teď ale jsem hráč Zbrojovky, takže se soustředím na Zbrojovku a dávat góly pro ni. Chci zpátky do první ligy.