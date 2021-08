CSKA je v ofenzivě velice silný tým, varuje Bílek před sofijskou odvetou

Západočechům, jímž je poslední dobou každá koruna dobrá, by se podobný zisk náramně hodil.

Podzim v pohárech by byl ohromnou vzpruhou i ze sportovního pohledu. Plzni se začátek ročníku vydařil nad očekávání: v lize je dokonce první, v předkolech se prokousala přes Dynamo Brest i přes The New Saints, přestože proti Velšanům se musela pořádně klepat.

Do posledního předkola ovšem vstoupila skvěle, v Doosan Areně nejúspěšnější klub bulharské historie nepustila takřka k ničemu a do Konferenční ligy má výrazně blíž. Svou práci však musí dokonat, na národním stadionu Vasila Levského v Sofii půjde do boje ve čtvrtek od 19 hodin.

„Pro nás je strašně důležité, abychom zvládli udělat ten poslední krok. Přijeli jsme sem odhodlaní to splnit,“ hlásil útočník Tomáš Chorý na středeční předzápasové tiskové konferenci.

Právě forma forvardů přidělává kouči Michalu Bílkovi příjemné starosti. Jean-David Beauguel sázel v úvodu sezony jeden gól za druhým, během jeho absence způsobené svalovým zraněním se zase skvěle ukazoval čahoun Chorý.

V nominaci na odvetu chybí Jan Kopic, který už o víkendu hrál za rezervu. K dispozici je naopak křídelník Adriel Ba Loua, jehož čeká plzeňská derniéra. Po utkání naposledy svlékne dres Viktorie a přestoupí do polského Lechu Poznaň.

Ještě předtím však potřebuje splnit důležitý úkol: dostat Plzeň do Evropy. „Víme, že hotového ještě nic není. Podařil se nám první zápas, a to výsledkově i herně. Je potřeba to zopakovat, abychom postoupili dál. CSKA je v ofenzivě velice silný tým,“ varuje plzeňský trenér Bílek.

Zatímco Viktoria v lize válí, forma CSKA se posuzuje těžce. V bulharské nejvyšší soutěži má za sebou sofijský celek jen dva zápasy, ostatní si nechal kvůli bojům v předkolech odložit. O víkendu však k utkání nastoupil, nad Pirinem Blagoevgrad vyhrál 1:0.

„Bude potřeba to, co jsme předvedli i v Plzni, tedy hrát jako tým a dát do toho všechno. Myslím, že na to máme a postupu dosáhneme,“ je si jistý krajní bek Milan Havel, který se ve středu dozvěděl o své premiérové nominaci do národního týmu.

Jestliže se Plzni podaří postoupit do základní skupiny, pořádně se jí uleví. Po všech stránkách. Finančně si přilepší a první část sezony bude moci definitivně považovat za nadprůměrně úspěšnou.