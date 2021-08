Potěšilo mě, že jsem hrál vlevo. Vždyť tam mě Plzeň kupovala, řekl Havel

O první gól Západočechů se trochu překvapivě postarali oba krajní obránci. Řezníka gólman Busatto ještě vychytal, jenže vyrazil míč přímo k Havlovi, který jej doklepl do sítě a poslal svůj celek do vedení.

Vstřelil jste svůj premiérový gól v evropských pohárech, navíc důležitý. Jaký je to pocit?

Určitě je to příjemné. Byl jsem ve správný čas na správném místě, byl to gól celého mančaftu. Janošek s Řezníkem to udělali skvěle, já už jsem to jenom doklepával. Je to super, ale jsme teprve v poločase. Věřím, že jsme udělali dobrý krok k tomu, abychom to příští týden dotáhli.

Jak jste se k dorážce z malého pokutového území vůbec dostal?

Máme od trenéra nakázáno, že my krajní beci máme podporovat útok. Myslím, že do vápna se dostávám celkem často. Kdybych měl trošičku víc štěstí, tak se mi to tam pak odrazilo ještě dvakrát. Byl jsem tam v dalších dvou situacích, kdy chyběl kousíček. Samozřejmě jsem ale rád jak za jeden gól, tak za výsledek.

Do odvety si povezete povzbudivý náskok.

Může se zdát, že je to dobrý výsledek, ale je to jen poločas. U nich to bude určitě nepříjemné. Vyzkoušeli jsme si, že CSKA je nepříjemný tým, jejich ofenzivní hráči jsou dobří. Uvidíme, kolik přijde lidí. Nebude to nic snadného, ale věřím, že to zvládneme.

Tentokrát jste vy zvládl zahrát pozici levého obránce, přestože většinou naskakujete vpravo. Byla to pro vás výrazná změna?

Je pravda, že mě Plzeň jako levého beka kupovala. Dlouho jsem tam nehrál, ale shodou náhod jsem si zrovna nedávno vzpomněl, že jsem sem jako levý bek přišel. Když mi ráno před zápasem trenér řekl, že bych tam mohl hrát, tak mě to celkem i potěšilo. Určitě je to něco jiného, ale problém to není.

Na vaší straně hrál za hosty šikovný křídelník Georgij Jomov. Jak jste se na něj připravil?

Věděli jsme, co nás čeká. Trošku se zapomíná do obrany, čehož jsme taky využili, myslím. Dopředu byl ale nepříjemný, hrál pořád ve sprintu. Jakmile si naváděl míč, tak už to bylo těžké. Snad jsem si s ním nějak poradil a příští týden to bude stejné.