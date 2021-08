Přestali jsme hrát, mrzí karvinského Dramého. Přiznává chybu před gólem

To jeho bratranec, útočník Youba Dramé, se radoval se svými spoluhráči z parádního obratu.

„Jsme spolu v kontaktu pořád, voláme si skoro každý druhý den,“ podotkl Soufiane Dramé.

Potkávali jste se v utkání často?

Jen v prvním poločase. Ve druhém už ani ne.

Jaké utkání bylo z vašeho pohledu?

Každý poločas byl úplně jiný. V prvním jsme hráli dobře, měli jsme šance. Vyšel nám i začátek druhého, kdy jsme hned dali gól, ale pak jsme si mysleli, že to už půjde samo, a přestali jsme hrát. Mrzí to o to víc, že se nám to stalo už v Pardubicích. Teď to bylo doma – a o to je to horší.

Nakopl hosty Martin Fillo, když snížil na 1:2?

Ano. Poté začali hrát aktivněji. My jsme zůstali vzadu, nebyli jsme schopni získat odražené míče a začít hrát znovu. Pak přišel jejich druhý gól a bylo to horší a horší.

Zlín vyrovnal z penalty po vašem zákroku na Jakuba Janetzkého. Nešlo tomu faulu zabránit?

Možná šlo. Protihráč ale udělal první dotek s míčem. Mně zůstala noha u země, nemohl jsem vystartovat, a tak jsem se mu snažil balon vypíchnout. Bohužel jsem trefil soupeře.

A co se stalo při tom třetím gólu, že vás protivník přečíslil?

Chyboval jsem, když jsem zůstal nahoře bez pokynu trenéra. Jeden hráč nám vzadu scházel, a to jsem byl já. K tomu tam na vápně balon hodně skákal. Řekl bych, že hráč, který dal gól, ani nechtěl střílet. Šlo spíše o přihrávku, která skončila v brance.

Zlínský Martin Cedidla (vpravo) v euforii po své brance v nastavení, díky které Zlín otočil utkání proti Karviné ze stavu 0:2 a sebral všechny tři body.

Poprvé nastoupil Marco Túlio a byl hodně vidět. Pomůže vám?

Ano, věřím, že i v dalších zápasech. Byl tady už krátce v přípravě, takže věděli jsme, jak hraje on, a on zase, jak my, takže nebyl problém, že okamžitě naskočil do základní sestavy.

Bude těžké pro vaše mužstvo oklepat se z takové porážky?

Už je to za námi. Musíme dát hlavy nahoru a připravit se na příští utkání. Máme za sebou teprve čtyři zápasy. Před námi je jich ještě hodně. Musíme se koukat dopředu.