Karviná opět pálila šance. Kouč Hejdušek se zlobil na sudí: Na co máme VAR?

(jsl) Po jeho dlouhém nákopu Adeleke Akinyemi vyrovnal na 1:1. Stoper karvinských fotbalistů Dávid Krčík je rád za asistenci, ale je přesvědčený, že jeho tým měl jednoznačně zvítězit. „Nákopy mám dobré, viděl jsem Adelekeho, ale byla to chyba soupeřů, že balon mezi nimi propadl,“ komentoval vydařenou akci Krčík.

Vyrovnali jste pět minut poté, co Kratochvíl hlavičkoval do tyče a mohl utkání definitivně rozhodnout. Probralo vás to?

Asi ano, když jsme dokázali srovnat. Byla to jejich jediná gólová šance. Naštěstí ji neproměnili, jinak by to bylo velmi těžké a možná už bychom s tím nic neudělali. I při nás stála štěstěna.

Dá se říct, že od výhry nad Zlínem doplácíte na špatnou koncovku?

Přesně. Jsem zklamaný, protože jsme měli více příležitostí než Jablonečtí. Ti vytěžili gól z naší chyby v rozehrávce, po které přišel faul a penalta. To byla naše hloupost. Skončit to 3:1, nemůže nikdo nic říct.

Jenže to byste museli přestat trefovat tyče...

Je to tak. V tomhle máme smůlu, do tyček míříme snad v každém zápase. Efektivita je trochu slabá, ale chalani do toho jdou naplno, nelze jim nic zazlívat. Doufám, že v dalších zápasech nám to už bude padat.

Stejně jako v předešlých utkáních jste dotahovali vedení protivníka, což je hodně nepříjemné, že?

Ano, pokaždé kromě prvního zápasu (se Zlínem 4:1), jsme museli dohánět náskok soupeře. Když dostanete gól a musíte hru otevřít, případně chodit do rizika, hraje se hůře. I v tom se musíme zlepšit a být ti, kdo to utkání gólem otevřou, abychom se pak nemuseli tolik hnát dopředu.

Je bod dobrý vzhledem k tomu, že jste prohrávali?

Musíme ho vzít s pokorou, ale osobně jsem zklamaný, protože jsme měli na tři body a měli jsme je uhrát. Měli jsme více šancí než Jablonec.

Čekali jste, že v zápase bude tolik soubojů?

Vyplynulo to z toho, že soupeř nám moc nedovolil hrát a my se tomu bohužel přizpůsobili.