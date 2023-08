Čechům se do Karviné nechce, protože je to k soupeřům dálka, směje se Čavoš

Pouhé tři dny po tom, co posílil fotbalisty MFK Karviná, vyběhl do utkání. Na závěrečných dvacet minut. I tuto porci si však záložník Patrik Čavoš pochvaloval. „Byl jsem velice šťastný, když jsem se dozvěděl, že půjdu na hřiště. Bylo to moc příjemné, protože jsem dlouho nehrál,“ prohlásil Čavoš po remíze s Jabloncem 1:1.