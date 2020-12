Karvinou spasil proti Jablonci střídající Haša. Ofsajd to nebyl, věří

Zatím ani jednou nebyl v základní sestavě. V osmi utkáních odehrál všehovšudy 84 minut. A v úterý dvěma góly vyrovnal, když naskočil do hry v 73. minutě.

„Šťastný bod,“ uznal Roman Haša. Přiznal, že góly jsou pro něj zadostiučiněním. „Trénuji poctivě a teď se mi to vrátilo. Snad jsem trenéra přesvědčil, že bych mohl hrát od začátku.“

První gól dal hlavou poté, co se k němu po Bartošákově střele odrazil míč od břevna. Nebyl v ofsajdu?

„Při té střele z dálky jsem vybíhal zpoza hráčů a dorážel jsem balon do prázdné branky. Myslím, že to ofsajd nebyl,“ řekl Haša.

„V tu chvíli mi přišlo, že byl, ale je to jen okamžik. Byl jsem k němu otočený zády, takže nedokážu říct,“ uvedl jablonecký stoper Jaroslav Zelený.

V devadesáté minutě Haša zachoval chladnou hlavu. Jeho spoluhráči obstřelovali branku a míč se od hostů odrážel. Až se kutálel k Hašovi, který ho poslal z takových patnácti metrů po zemi k levé tyči.

„Snažil jsem se balon trefit placírkou, abych ho nenarval někam za stadion,“ popsal vyrovnání karvinský útočník.

Vystřelil si naději nastoupit příště, což bude v sobotu v Příbrami, v základu?

„Romana znám roky. Potřeboval se adaptovat na českou ligu, která má úplně jiný level než druhá slovenská, v níž hrál předtím,“ připomněl karvinský trenér Juraj Jarábek.



„Jsme rádi, že se chytil. Ukazuje, že je silný v orientaci v šestnáctce. Už před svými góly připravil šanci Papadopulosovi, který nedal.“

Karvinští podle Jarábka ukázali charakter a vůli. „Remíza se rovná vítězství,“ prohlásil Jarábek. „Závěr byl krásný, emotivní. Věřím, že nás ten výsledek povzbudí, protože vyrovnat za tři čtyři minuty s tak silným soupeřem není jednoduché.

Skleslý Jablonec

Místo pátého vítězství za sebou, které měli nadosah, Jablonečtí získali pouze bod a v prvoligové tabulce zůstali třetí.



„Když jsme dali druhý gól, tak jsme si asi už mysleli, že se nemůže nic stát, ale domácí snížili a v euforii stihli ještě vyrovnat. Máme bod zvenku, to je příjemné, ale vzhledem k tomu, že jsme si ty dva góly nechali zbytečně dát takhle pozdě, jsem zklamaný,“ konstatoval jablonecký kouč Petr Rada.

„Určitě převažuje zklamání. Když jsme vedli o dva góly, tak jsme si to prostě měli pohlídat, i když jsme nehráli úplně dobře. Nakonec je ale asi remíza zasloužená, protože kluci z Karviné měli už za stavu jedna nula pro nás dobré šance, ale Hany (brankář Hanuš) nás zachránil. Už tehdy jsme si o to trošku koledovali,“ připustil jablonecký Zelený, jenž je levý obránce, ale už pátý zápas v řadě odehrál jako stoper.



„Není tolik běhání co se týče podpory útoku, naopak je tam zase více soubojů s útočníky, pořád je to ale pozice v rámci defenzivní řady, takže žádný velký problém. Zatím to funguje, ty předchozí zápasy jsme vyhráli, teď remizovali, takže uvidíme, jestli budu jako stoper pokračovat dál,“ dodal Zelený.