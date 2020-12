Pro ligu jsem už dozrál, říká karvinský útočník Haša

Romanu Hašovi stačilo osmnáct minut na hřišti, aby v závěru během čtyř minut dal dva góly. Své první po letním příchodu do Karviné.

„Moje góly mají cenu jednoho bodu. Jsem za ně rád,“ řekl sedmadvacetiletý odchovanec Starého Města, který se letos do nejvyšší české soutěže vrátil po čtyřech letech na Slovensku. Předtím v Česku stihl 16 prvoligových zápasů za Slovácko a hostování v Třinci, Vyškově a Kroměříži. „Čekám na svou šanci a doufám, že jsem dvěma góly trenéra přesvědčil, že bych mohl hrát i od začátku,“ řekl Roman Haša.

Jenže Karviná většinou nastupuje s jedním útočníkem, Michalem Papadopulosem. Mohl byste hrát s ním, anebo místo něj?

Jasně, je tady Mišo. Beru, že jsem útočník číslo dvě a vždy je na trenérovi, jak tým poskládá. Když jsem šel do zápasu s Jabloncem, hráli jsme na dva útočníky. A dobře jsme se doplňovali. Takže možnost, abychom hráli spolu, určitě je.

Nejste už otrávený, když pořád jen střídáte?

Smiřuji se s tím těžce. Na Slovensku jsem hrával v základu. Ale vím, že tady je úplně jiná situace a je tu kvalitativně lepší útočník než já, což je Mišo. Koušu to těžko, ale když jdu na hřiště, snažím se nechat tam sto třicet procent. S Jabloncem to bylo sto padesát a dal jsem dva góly.

Dá se říct, že jste už dozrál pro českou první ligu?

Troufnu si říct, že jo. Ze začátku, když jsem do Karviné přišel, to pro mě bylo náročné fyzicky i psychicky. Postupně jsem si na tempo, na všechno zvykal.

Nemrzí vás, že to nevyšlo dříve?

Mrzí, nemrzí. Zase jsem něco prožil na Slovensku. Beru to, jak to je. Na minulost se nedívám. Teď jsem v Karviné a bojuji za ni.

Předtím jste v nejvyšší soutěži vstřelil jeden gól. Pamatujete na něj?

Se Slováckem jsme hráli o záchranu proti Českým Budějovicím. Vyhráli jsme dva nula. Jeden gól jsem dal a na ten první jsem nahrál Liboru Doškovi.

Je možný váš návrat do Slovácka?

Ve fotbale nikdy nevíte, ale v Karviné mám smlouvu na dva roky a co bude dál, nevím, netuším. Neříkám, že kdyby mě oslovili, že bychom se nějak nedomluvili, ale zatím se nikdo neozval.

V Karviné ale můžete být spokojený, když se mužstvu daří, ne?

Tady je hodně kvalitních hráčů. Nálada v kabině je výborná a navíc, když teď bodujeme v každém zápase. V Karviné nebylo moc zvykem, aby mužstvo takto sbíralo body. Neskutečně si to užíváme, ale nehledíme nikam daleko dopředu. Soustředíme se na nejbližší zápas.