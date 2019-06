Karvinský navrátilec Janečka: Bojovností bychom mohli dominovat

Marek Janečka v zimě z Karviné odcházel s tím, že až v trnavském Spartaku ukončí hráčskou kariéru, bude v něm pokračovat jako funkcionář...

Vše je jinak.

„Spartak změnil majitele,“ řekl Janečka. „Bylo to tak, že dřívější vlastník klubu (Vladimír Poór) ho jeden týden prodával, další ne. On je takový – jak se vyspí, tak jedná. Ale mám s ním nadstandardní vztah a do poslední chvíle jsem čekal, co bude. Když se definitivně rozhodl pro prodej, věděl jsem to tři čtyři dny předem. Ale počkal jsem na jeho oficiální vyhlášení.“

Změny v MFK Karviná Osmadvacetiletí fotbalisté, střední záložník Marek Hanousek z Dukly Praha a levý obránce Matúš Čonka z Trnavy, posílili MFK Karviná. Hanousek podepsal tříletou smlouvu, Čonka dvouletou. Nově trenéři František Straka a Marek Bielan zkoušejí stopera Martina Kouřila z Varnsdorfu, který dříve působil i v Baníku Ostrava, a krajního obránce Gigliho Ndefeho. Naproti tomu na testech neuspěli útočník Artěm Vystavnij, obránce Pavol Ilko a záložník Filip Oršula.

Pod novým majitelem, jímž je firma ze společnosti Cinemax, jste zůstat nechtěl?

Šéfové MFK Karviná mě už dříve naťukli, jestli se nechci vrátit, takže jsem už byl rozhodnutý. Šel jsem za novým vedením a oznámil jim, že končím.

Takže vrátit se do Karviné nebyl problém?

Ne, stejně jako můj odchod. V Karviné se ke mně zachovali férově. Trnava mi těžko mohla bránit, i když někteří lidé tam zůstali. Jen jsem si směrování klubu představoval jinak.

Dostal jste také z Karviné nabídku, že byste v klubu mohl pokračovat i po skončení kariéry?

To bych si uměl představit z několika důvodů. Už jsem skoro Karviňák, protože jsem tu koupil byt a bydlím tu. Navíc klub má obrovskou perspektivu a zázemí, co se týče hlavního stadionu i tréninkových hřišť. Byl jsem v hodně klubech a málokterý má takové tréninkové podmínky.

Už jste se i o své další budoucnosti s šéfy klubu bavil?

Probírali jsme, jak by klub mohl pracovat. Ve zdejším regionu je číslo jedna Baník Ostrava, takže pokud jde o mládežnický fotbal, nejlepší jdou tam. Baník je značka. Karviná by měla pracovat trochu jinak. Měla by mít skauting na Slovensku a v Polsku. Stojí to sice peníze, ale v počátku, v případě sedmnácti- až devatenáctiletých fotbalistů, ne tolik. Až po dvacítce mohou kluby chtít za hráče podle tabulek velké peníze.

Mohl byste tedy pracovat s mládeží?

Více se vidím u mužského fotbalu. Tam mám mnohem větší přehled na českém, slovenském i polském trhu. Neříkám, že bych nechtěl být třeba trenérem, ale nejvíce mě láká pozice sportovního ředitele. Tím však nechci nijak škodit Luboši Vlkovi (sportovní manažer Karviné – pozn. red.). Chci hrát co nejdéle.

Přesto, máte už 36 let...

Není tajemstvím, že mám fotbal založený na fyzické stránce, a od toho nechci ustoupit. Pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to, že bych měl skončit.

To vám určitě vyhovuje trenér Straka, že?

Samozřejmě. Bojovností bychom mohli dominovat, protože nějací excelentní technici nejsme. Ale jak to bude, se uvidí, až přijdou těžší chvíle. To se ukáže, jaký máme charakter, jak mužstvo pracuje pod stresem.

Podaří se vám nahradit góly nejlepších střelců, jelikož Lukáš Budínský a Tomáš Wágner odešli do Mladé Boleslavi?

To bude hodně těžké. Dlouhodobě potvrzovali, že mají, co se týče gólů a přihrávek, nejlepší čísla, takže se posunuli výše, do klubu, který má vyšší ambice a možná je i lépe ekonomicky zabezpečený. Karvinští už dlouhodobě věděli, že odejdou, takže bychom měli mít náhradu. Uvidíme.

Potěšilo vás přivítání fanoušků, kteří na přípravném duelu s Žilinou skandovali vaše jméno?

Marek Bielan (asistent trenéra) se smál, že mě možná trenér přestane mít rád, protože lidé budou mít raději mě (směje se). Budu rád, když fandové budou křičet trenérovo jméno, to svoje oželím, protože bych byl nerad v jeho nemilosti. Ale samozřejmě každého hráče potěší, když ví, že si ho lidé váží. Na druhou stranu to zavazuje. Když přijde liga, těžké chvíle, tak v první řadě se lidé budou obracet asi na mě. Nezbavuji se zodpovědnosti, i když nikde není psáno, že budu na hřišti. V záloze máme mladíky Lingra, Smrže, přicházejí další hráči, takže se klidně může stát, že nebudu hrávat, ale budu dělat vše pro to, abych byl týmu prospěšný.

Třeba znovu zaskočíte na místě stopera, jako tomu bylo loni na podzim...

S trenérem jsme se bavili a říkal mi, že se mnou počítá do středu zálohy. Na postu stopera jsem na jeho vkus moc živelný. Ale budu hrát tam, kde mě postaví. Už se ale nezměním a je na trenérovi, jak se mu to líbí, či ne.

Mužstvo se během půl roku dost změnilo. Jaké je?

Skoro všechny kluky znám. Mladíci Walla, Putyera s námi už i dříve trénovali. Odešli klíčoví hráči Buďa, Wagi, pryč je i Berky (brankář Berkovec). Zůstal Ba Loua, ale je zraněný. Bylo potřeba něco změnit, poslední dva roky jsme se zachraňovali v posledním kole, takže asi nebylo něco v pořádku. Ale jak stále říkám, není dobré skrývat se za chyby. Za minulé roky jsme my hráči i celý realizační tým zodpovědní. Bylo by velmi špatné, kdybychom se nepoučili, ačkoliv o záchranu budeme bojovat i teď. A pokud ne, což bych byl velmi rád, tak to bude tím, že budeme mít kus štěstí.