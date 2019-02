Bernardina se v Opavě uvedl gólem, Janečka opustil Karvinou

„Jsem šťastný, že jsem dal gól, ale nebyl to z naší strany nejlepší zápas, nebyl to excelentní výkon,“ podotkl Bernardina.

Kromě něj poprvé za Slezský FC nastoupil pětadvacetiletý slovenský obránce Oliver Janso, který naposledy působil ve Spartaku Trnava. V Opavě je na zkoušce.

„Nezklamal, ale zatím je předčasné říkat, jestli u nás zůstane. Ještě ho chceme vidět v sobotu v Trenčíně. Pak se rozhodneme,“ řekl opavský trenér Ivan Kopecký.

A co říká na Bernardinu? „Ten je náš. Naznačil možnosti, je to zajímavý hráč. Ale důležité je, aby se sžil s týmem a s naším způsobem hry, aby si to sedlo. Důležité bude s ním pracovat,“ uvedl Kopecký.

Opavským odešli tři útoční hráči - Joel Kayamba do Plzně, Nemanja Kuzmanovič do Baníku Ostrava, kam má namířeno i David Puškáč, jenž se zatím připravuje s rezervou.

Janečka odešel do Trnavy

Karvinským ve středečním duelu s Třincem (1:1) chyběl kapitán Marek Janečka. Ten se po třech letech v Karviné vrací do Spartaku Trnava.

„V Trnavě mi nabídli rok a půl dlouhou smlouvu a po skončení aktivní kariéry možnost dalšího pracovního vytížení, takže jsem rád, že mi v Karviné vyšli vstříc a pustili mě,“ uvedl Janečka.

Karvinští zřejmě přijdou i o Filipa Panáka, jenž dostal svolení připravovat se se Spartou Praha.

„Jeho přestup zatím není dotažený, ale Filip v nejbližších dnech absolvuje v Praze zdravotní prohlídku,“ řekl karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Místo Panáka by do Karviné mohl přijít devatenáctiletý stoper Sparty Marian Burda, který včera nastoupil proti Třinci. „Pokud projde zdravotní prohlídkou, tak k nám jako součást Panákova transferu přijde na přestup,“ uvedl Lubomír Vlk.