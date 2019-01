Opava je pro mě krok vpřed, říká zimní posila Bernadina

Do Opavy přišel po třech letech na Slovensku, kde působil v Banské Bystrici a Podbrezové. „S Opavou to šlo rychle, nebyli jsme nijak dlouho v kontaktu. Měli však o mě zájem a jejich nabídka se mi líbila,“ uvedl Endy Bernadina, který půjde do české ligy s číslem 12 a jmenovkou Opoku.

„Na podzim sice v Podbrezové moc góly nedával, ale celkově byl ve výborných číslech. Je perspektivní a chce na sobě pracovat,“ uvedl opavský generální manažer Alois Grussmann.

Za Podbrezovou odehrál 78 zápasů, v nichž dal 12 branek. „Věříme, že ukáže svoje fotbalové kvality. Hrát může na hrotu, ale i kdekoliv v záloze,“ dodal Alois Grussmann.

Endy Bernadina říká, že mu nejvíce vyhovuje místo pod hrotem. „Ale rád hraji také s dalším útočníkem úplně vpředu,“ podotkl.

Působení na Slovensku si nizozemský fotbalista pochvaluje. „Nabral jsem tam hodně zkušeností. Určitě mi to pomohlo.“

Přesun do Opavy považuje za posun ve své kariéře. „Nechci urazit slovenskou ligu, ale česká je lepší,“ tvrdí. „Zdejší kluby hrají pravidelně Ligu mistrů i Evropskou ligu, což svědčí o kvalitě celé soutěže.“

Leč s Opavou, která coby nováček bojuje především o záchranu, zatím nemůže na evropské poháry pomýšlet. „Ale na podzim si Opavští vedli dobře,“ upozornil. „Jsou ve středu tabulky, a tak doufám, že na jaře na ty předchozí výsledky navážeme. Musíme však tvrdě pracovat.“

Po letech na Slovensku rozumí slovensky. „Ale s mluvením je to horší, takže dávám přednost angličtině, která je pro mě jednodušší,“ přiznává. „Už se ale snažím něco pochytit i česky. Komunikace se spoluhráči, i když většinou anglicky umějí, je hodně důležitá, jak na hřišti, tak mimo ně.“

Endy Bernadina má za sebou sedm let ve věhlasné akademii PSV Eindhoven. „Ta je obrovská. Neustále produkuje spoustu talentů a prošlo jí hodně slavných fotbalistů. Pokud jí projdete, máte velkou šanci se ve fotbale prosadit,“ řekl Bernadina.