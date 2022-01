Chci chytat, a proto jsem v Karviné, říká brankář Bajza

„Ve Slovácku jsem ztratil pozici jedničky. Chci chytat, a proto jsem přijal možnost jít do Karviné,“ prohlásil Pavol Bajza. „Jednání se sice poněkud natahovala, ale jsem tady a budu se snažit pomoci Karviné zachránit ligu.“

Věříte, že se přes Neumana a Ciupu dostanete na pozici karvinské jedničky?

V to doufám. Pracuji, makám, abych se dostal do brány. Rozhodnou samozřejmě trenéři, ale budu dělat vše pro to, abych v bráně byl.

Oba vaši konkurenti jsou mladí. Co jim říkáte?

Neuman byl v reprezentaci do jedenadvaceti let. Oba kluci jsou v pohodě, pracují, makáme na sobě s trenérem brankářů Rzeszotem, takže doufám, že nám to půjde.

V čem byste měl být lepší?

V těch zkušenostech a ty toto mužstvo bude potřebovat.

V nejvyšší české soutěži jste odchytal jen dvanáct zápasů, i když v pěti jste nedostal gól.

Čtyři nuly jsem vychytal v závěru minulé sezony, jednu i v Karviné. To se mi dařilo, cítil jsem se fajn. Myslel jsem si, že budu jednička i v této sezoně, ale přišel Filip Nguyen a místo jsem ztratil.

Jak jste vnímal Karvinou coby brankář Slovácka?

Tak, že tu hrálo hodně zahraničních hráčů. A některé zápasy ztratili v devadesáté minutě. Nehráli špatně, ale vždy udělali nějakou hrubou chybu a dostali gól, což se odrazilo na jejich postavení v tabulce. Teď je jen na nás, abychom to obrátili a něco s tím nynějším stavem udělali.

Zmínil jste cizince v týmu. Když nebudu počítat vás Slováky, tak jich v kádru je jedenáct. Není to problém?

To není otázka na mě... Ale když to vezmu jako hráč, je to těžší, protože z branky musím komunikovat anglicky, nebo česky. A někdy to je složitější, než zjistím, kdo ze spoluhráčů to tam vlastně je. Ale musíme se s tím poprat. Problém s tím nebude.

Přestupy v první lize

Takže jste optimista?

Určitě. Kdybych nebyl, tak sem ani nejdu. Doufám, že zvládneme dobře přípravu a v lize se to ukáže.

Na předposlední Teplice ztrácíte šest bodů, což je dost.

To jsou dva zápasy. Pro nás budou klíčové druhé a třetí utkání jarní části ligy doma s Jabloncem a v Teplicích. Tam se bude prakticky rozhodovat.

Může Karviné pomoci nynější pauza po nevydařeném podzimu?

Hráči ten odpočinek potřebovali. Teď ale musejí i v přípravě dávat góly, proměňovat šance. Když jim to půjde na trénincích, tak později i v zápasech. Zatím jsme toho moc neukázali, ale bude to čím dál tím lepší.

Není na karvinských hráčích vidět splín, když v této sezoně ještě nevyhráli?

Ne, zatím je atmosféra v kabině v pohodě. I kluci tak působí. Není žádný problém, ale je to jen příprava. Vše se ukáže až v lize. To uvidíme, zda jsme něco natrénovali.

Jak se tým dává dohromady?

Co vím, tak odešli dva hráči, co hrávali. Přišli nějací noví, někteří i na zkoušku. Pořád je čas, abychom se sehráli, ale potřebujeme více hráčů, kteří jsou schopni rozhodovat zápasy.