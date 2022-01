V Karviné o sestupu nepřemýšlejí. Na cestě jsou posily do obrany i útoku

Jeho místo by mohl zaujmout Muhammed Sanneh, jenž do Karviné míří na hostování z Baníku Ostrava podobně jako záložníci Adam Jánoš a Ondřej Chvěja. „Sanneh se těžko obchází. Je to hráč, který u nás bude mít perspektivu,“ řekl karvinský trenér Bohumil Páník.

A další posily? „Pracujeme na nich. Jsou na cestě, do obrany i do útoku. Určitě potřebujeme hráče, kteří jsou zodpovědní, kteří budou poctivě makat celých devadesát minut,“ odpověděl karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk. „Dokud jejich příchody nejsou hotové, nechci o nich mluvit.“

Tudíž ani nepotvrdil, zda Karvinští usilují o opavského útočníka Lukáše Holíka.

6 bodů ztrácejí fotbalisté MFK Karviná na předposlední Teplice.

Připustil však, že by měli dorazit další cizinci, jichž je zatím v Karviné dvanáct. Ostatně tři noví už s týmem trénují – Gambijec Sanneh, Ukrajinec Ivan Želizko, jenž se vrátil z lotyšské Valmiery, a slovenský brankář Pavol Bajza, který přišel na hostování ze Slovácka.

„Slováky ale jako cizince neberu. K tomu jsou zranění Brazilci Jean (Mangabeira) a Tavares,“ upozornil Vlk. „Na druhou stranu, v létě jsme oslovili dvacet sedm českých fotbalistů a nešel sem ani jeden. Přivést Čecha není jednoduché.“

Karvinský kouč Bohumil Páník gestikuluje.

To potvrdil i trenér Páník: „Jestli máte dobré české hráče, kteří by chtěli jít k nám, tak řekněte.“

Karvinští doufají, že je posílí především záložník Adam Jánoš, jehož hostování s opcí chtějí dotáhnout do 22. ledna, do odjezdu na soustředění do Turecka.¨

„Máme spolu dohodu, kterou ctíme. Ale hodně o něj stojíme,“ přiznal Lubomír Vlk. „Když jsme si vyhodnocovali podzimní zápasy, tak spousta problémů byla kvůli tomu, že jsme ztráceli míče uprostřed hřiště. Z toho pramenily šance soupeřů. A Adam je takový ten správný darebák, který by nám mohl pomoci jak svou hrou, tak svým projevem. My jsme na podzim měli jemu podobného jediného hráče, a to Jeana Mangabeiru, jenže ten měl spoustu zranění, takže tam chyběl.“

Karvinští potřebují mužstvo nutně nastartovat, jelikož v tomto ročníku ligy dosud nevyhrálo a na předposlední Teplice ztrácí šest bodů.

„Není to příjemné, ale těch šest bodů je ještě hratelných,“ věří Lubomír Vlk. „Hodně napoví úvodní zápasy na jaře, přičemž třetí nás čeká v Teplicích. Musíme ale bodovat každé utkání od prvního nebo druhého kola jara.“

Karvinou na startu jara 5. února čeká venku Slavie a po té hostí Jablonec. „Pokud nezačneme body sbírat, bude to hodně složité,“ ví Vlk.

Co by pro Karvinou znamenal případný sestup? „Tak o tom teď vůbec nepřemýšlím,“ namítl Vlk. „Něco takového jsme ani neprobírali. S trenérem a majitelem jsme řešili jen to, abychom udělali vše pro záchranu.“