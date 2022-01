ONLINE: Příprava pokračuje, Karviná hraje v zimní lize s Pardubicemi

Poslední Karviná dostala v prvním přípravném utkání na jarní část sezony od ostravských mladíků pět gólů (2:5), Pardubice o jeden méně (2:4).

Zimní příprava program přehledně

Pardubice tři dny po duelu s Karvinou odlétají na soustředění do Španělska, jejich soupeř zůstává doma až do 22. ledna a zamíří do Turecka.

Tipsport liga se hraje v pěti čtyřčlenných skupinách, celkový vítěz vzejde z jedné společné tabulky.