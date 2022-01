Boj o záchranu už trochu znám, říká posila karvinské zálohy Holík

Sotva se Lukáš Holík ve středu připojil ke karvinským fotbalistům, hned ve čtvrtek naskočil do prvního zápasu. Karvinští v rámci zimní Tipsport ligy porazili Pardubice 2:1. Co mu první zápas ukázal?

„Zatím nic moc. Ani to nechci hodnotit, protože jsem tady druhý den. Mám za sebou jeden trénink na hřišti a odehraný jeden poločas,“ odpověděl devětadvacetiletý zlínský odchovanec, který minulý rok a půl působil v Opavě, kam přišel z Dukly Praha.

Po letech se opět setkal s trenérem Bohumilem Páníkem, pod nímž ve Zlíně zažil jedny z nejlepších sezon v kariéře.

A co říkáte svému přestupu?

Jsem za tu šanci od Karviné rád. Budu se snažit splatit jejich důvěru co nejlépe.

Opavský trenér Roman West v nynější zimní přestávce říkal, že jste pro jeho tým nepostradatelný. Jak to, že vás klub pustil?

Už jsem ani nepočítal s tím, že bych se ještě mohl posunout do první ligy. Když jsem mluvil s trenérem, říkal mi, že by mě nerad ztratil. Ale dopadlo to takto.

Přeji Opavě štěstí, věřím jí, ale jsem rád, že jsem zpátky v první lize. Lukáš Holík

Něco se změnilo?

(Usmívá se.) Nechci to komentovat, je to spíše otázka na opavské šéfy, že mě uvolnili. Opravdu jsem to nečekal. Chtěl jsem mít své další působení vyřešené v prosinci. Měl jsem s lidmi z vedení pohovory a říkali, že jsem pro tým důležitý, a nyní je to takto. Vážně jsem s odchodem nepočítal.

Povídá se, že jste se ze smlouvy vyvázal. Jak to bylo?

Dohodli jsme se na jejím předčasném ukončení. Pustili mě zadarmo jako volného hráče. Ale jak už jsem říkal, je to přece jen věc opavského vedení.

Na podzim jste patřil k největším oporám Opavy. Mají Opavští na to, aby usilovali o návrat do první ligy?

Věřím jim. Přeji jim štěstí, ale jsem rád, že jsem zpátky v první lize. Budu se snažit hrát co nejlépe, abychom uspěli.

Jenže stejně jako s Opavou v minulé sezoně vás i nyní čeká pouze boj o udržení.

(Směje se.) Tohle už trochu znám. Snad budu nápomocen. Kdybych nevěřil, že to můžeme zvládnout, nebyl bych tady. Pořád je před námi dost zápasů, abychom bodovali a dostali se z posledního místa výše.

Dá se loňská situace Opavy a nynější Karviné srovnat, i když karvinský klub se přece jen zdá silnější?

Také si myslím, že je silnější. Když jsem Karvinou minulý půlrok sledoval, všechno prohrávala o gól. My jsme s Opavou dostávali v první lize poměrně větší dardy, takže to zdejší mužstvo je asi kvalitnější. To vše se však ukáže teprve až na hřišti.

Karvinští v tomto ročníku ligy ani jednou nevyhráli. Je to na mužstvu znát?

Nijak zvlášť, ale je jasné, že musíme začít co nejdříve vyhrávat. A nejlepší je, že hned v prvním zápase jarní části soutěže nás čeká Slavie (5. února). Na jejím hřišti máme o motivaci postaráno, nemáme co ztratit, takže to pro nás bude super zápas.