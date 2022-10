S Jaroslavem Šilhavým, současným trenérem národního týmu, jsou od neděle nastejno. Každým dalším startem už si Petržela pojede svůj vlastní závod.

„Kéž by padla pětistovka. To by byla i moje chlouba. Snad to nebude znít divně, ale jsem na Milánka pyšný,“ poví trenér Josef Mazura.