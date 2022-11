Petržela sní o pětistovce: Dívám se dopředu, na nostalgii bude čas, až skončím

„Bude záležet na zdraví. To je první věc. Poznávám, že každý zápas je těžší a těžší. Ale bylo by to hezké,“ říká záložník Slovácka.

Gratuloval vám už pan Šilhavý?

Ještě jsem se pořádně nedíval na telefon. Před zápasem jsem žádnou zprávu nedostal.

Překvapilo vás, že vám při slavnostním úvodu předal dárek také kapitán Pardubic Pavel Černý?

Trošku mě to zaskočilo. Samozřejmě mile. Tím, že to proběhlo médii, věděli, že se tady bude něco dít. Asi to jsou nějaké perníčky. Soustředil jsem se na zápas, takže jsem si to všechno kolem užil až po něm. Kluci v šatně mi poblahopřáli, dali dárek, zazpívali.

Když se rekord blížil, přepadla vás nostalgie?

Zatím se za ničím neohlížím. Dívám se dopředu. Na to bude čas, až skončím.

Kdybyste nevyhráli, byl byste hodně naštvaný?

Pro mě bylo prioritou vítězství. V tu chvíli šel rekord stranou. Teď jsem dvojnásobně šťastný. V první půlce jsme se dlouho rozběhávali. Nemohli jsme se dostat do tempa. Druhý měl určité parametry.

Byl jste blízko gólu. Mrzí vás, že to nevyšlo?

Chtěl jsem to stvrdit. Bohužel se to nepovedlo. Hlavní je, že jsme vyhráli. Moc jsme vítězství potřebovali.

V lize jste vstřelil 55 branek, ale žádnou z penalty. Chcete si odškrtnout ještě tuhle čárku?

Může být. Zápas by musel být rozhodnutý, asi bych nešel za stavu 0:0. Když to slyším, je to škoda. Asi se o to přihlásím, i když je moc neumím zahrávat. Kopal jsem ji ve finále poháru v rozstřelu. Všichni už šli, musel jsem také. Nedal jsem ji a od té doby se jim vyhýbám.

Trenér Svědík zmínil, že vám sedí více týdenní mikrocyklus. Cítíte to stejně?

Dva zápasy týdně se dají zvládnout do určité míry. Ale jak jdou rychle po sobě, únava se nabaluje. A do toho cestování. A něco jiného je, když jsem měl dvacet a ne jako teď pomalu čtyřicet. Tělo si samo řekne.

Byl jste rád, že jste vynechal čtvrteční duel v Bělehradu?

Když jsme se o tom s trenérem bavili, přivítal jsem to. Mohl jsem ho vidět z televize. Pomohlo, že jsem nemusel cestovat.

Už ve středu hrajete na Spartě odložený zápas. Půjdete do něj?

Nevím, jestli nastoupím od začátku. Výkonem jsem si řekl o základní sestavu, ale je to samozřejmě na trenérovi. (úsměv) Když mě tam dá, udělám maximum, abychom uspěli. Sparta se chytla v Plzni, mohla by to být taková odplata. Pro mě osobně jsou zápasy se Spartou vždycky vyhecované a mám je rád. Když se nám, Moravákům, povede něco přivézt z Prahy, je to plus a máme z toho tady na Moravě všichni radost.