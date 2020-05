Volal sparťan Kanga. Ale nic jsem mu neprozradil, říká plzeňský Kayamba

Od původního termínu šlágru uběhlo 73 dní Natřískané tribuny, chorály, ale i hvizd a občas nějaká ta nadávka. Dokonce i trocha zakázané pyrotechniky k podobnému duelu obvykle patří. Šlágr. Souboj rivalů. A teď střih. Ve středu večer nebude letenský stadion praskat ve švech, naopak bude působit opuštěně. Takové bitvě nebude ponurá atmosféra slušet, nezaslouží si ji. Jenže jinak to nejde. Konečně se zase bude hrát, konečně arbitr zaduje do píšťalky a dvě natěšené jedenáctky se pustí do akce. Sparta versus Plzeň. O více než dva měsíce později, než bylo původně v plánu. Fotbal je zpátky. Ale ve výrazně odlišné formě, než na kterou jsme byli zvyklí. Prázdné hlediště, možnost pěti střídání na každé straně a řádka nejrůznějších bezpečnostních opatření. Momentky ze zářijového souboje Sparta vs. Plzeň. „Snažíme se na to kluky připravit, ale až zápas ukáže, jak moc se to podařilo,“ vykládá plzeňský trenér Adrian Guľa. Slovenský vládce západočeské střídačky se Spartě, arcirivalovi Viktorie, postaví vůbec poprvé. A nutno říct, že na premiéru si tedy musel počkat opravdu důkladně. Vždyť v polovině března všechno nasvědčovalo tomu, že se nakonec hrát bude. Vzpomínáte? Čtyři dny před plánovaným výkopem vzkázala Ligová fotbalová asociace, že víkendové kolo se uskuteční. Sice bez diváků, ale přeci. O necelých čtyřiadvacet hodin později přišel nový verdikt, tentokrát neúprosný. „Rozhodli jsme o odložení všech utkání Fortuna ligy i Fortuna národní ligy po dobu trvání nouzového stavu,“ oznámil tehdy Štěpán Hanuš, tiskový mluvčí LFA. A nastala dlouhá pauza. Období nejistoty, možná i jistého strachu. Ale se šťastným koncem. Nejspíš. Jestli se restartovaný ročník Fortuna ligy opravdu dohraje, s absolutním přesvědčením nemůže říct nikdo. Ani fotbaloví bafuňáři nejsou všemocní a vyšší síly neovlivní. Viktoria ale ve středu nasedne do autobusu směr Letenská pláň, bez potlesku se vydá do útrob Generali Areny a pokusí se svým příznivcům na dálku předat co nejvíc radosti. Když hrála Plzeň na Spartě naposledy, vyfasovala čtyři góly a odjížděla s prázdnou. Tentokrát udělá všechno pro to, aby stála na vítězné straně. Začíná se přesně v osm večer.