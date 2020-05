Musíme hrát takhle i dál, nabádá plzeňský Kovařík po vítězství

Plzeňané se tak dobře navnadili na blížící se ligový restart. V přípravě během vynucené pauzy ovládli všechny tři své duely. Do soutěže se vrátí obtížným středečním kláním v Praze na Spartě.



S výsledkem musíte být spokojený. Odpovídá předvedenému výkonu?

Bylo to těžké utkání. Šlo o poslední prověrku před mistrovskými zápasy, takže taková výhra je důležitá pro sebevědomí týmu. Zvládli jsme to velice dobře, navíc ve slušném tempu. Dali jsme čtyři góly a možná jsme jich mohli dát ještě víc, ale jsme určitě rádi.

Trvalo vám chvíli, než jste se na trávníku rozkoukali?

Trenér nás nabádal, abychom do toho vstoupili agresivně. Úplně to nevyšlo, byli jsme pár minut takoví vlažní. Dobře jsme na to ale zareagovali, pak už naše hra splňovala nějaké parametry.

Dvěma góly během tří minut jste se rázem dostali do vedení.

Stihli jsme výsledek otočit ještě do poločasu, což je super. Ukázalo to sílu mužstva. Myslím, že když budeme takhle hrát i dál, tak to bude v soutěži dobré.

Jak jste osobně zvládal zápasové tempo?

Docela fajn. Předpokládal jsem, že to bude fyzicky horší. Klasické běhání je přeci jen něco jiného než zápasové zatížení. Myslím, že jsme se cítili dobře všichni, což bylo i na hřišti vidět.

Už vyhlížíte návrat do Fortuna ligy na půdě Sparty?

Těším se moc. Zase konečně půjde o body do tabulky, určitě to bude pěkný zápas.