Kayamba opouští Plzeň, v Turecku bude bojovat o postup mezi elitu

Boj o titul mění za boj o postup do nejvyšší soutěže.

Devětadvacetiletý záložník z Demokratické republiky Kongo odchází od lídra Fortuna ligy do sedmého týmu druhé turecké ligy.

„Joel Kayamba se u nás v posledních měsících nedokázal natrvalo prosadit do základní sestavy, navíc sám projevil zájem vyzkoušet si zahraniční angažmá. Přejeme mu, aby se mu v Turecku dařilo a získal zpět herní praxi a řádné vytížení,“ řekl plzeňský generální ředitel Adolf Šádek.

Kayamba je rychlostním typem hráče, sezonu začal nadějně, v úvodních pěti kolech byl čtyřikrát v základní sestavě. Ale pak doplatil na příchod Jana Sýkory či uzdravení Jana Kopice. A od té doby naskakoval do utkání už jen na pár minut.

V úvodním jarním kole v neděli proti Hradci Králové nebyl ani v nominaci.

Joel Ngandu Kayamba přišel do Česka už v roce 2013 do Hlinska, které hrálo krajský přebor. Prošel Příbramí, Hradcem Králové a Pardubicemi, v roce 2017 přestoupil do Opavy.

Vybojoval s ní postup do nejvyšší soutěže a poté si ho tam vyhlédla Plzeň, kam v září 2018 přestoupil, ale podzim dohrál v Opavě na hostování.

Většinou patřil mezi jedenáct vyvolených, ale poslední půlrok už důvěru trenéra Michala Bílka neměl.

Kayamba je od loňského léta čtvrtým krajním hráčem, který tým opustil.

Loni v létě Ba Loua přestoupil do Poznaně, letos v lednu Šimon Falta zamířil na hostování do Ostravy a Matěj Hybš do polského klubu Termalica Nieciecza.