Žádná panika není cítit, ujišťuje brněnské fandy posila Texl

„Pozice Jirky je ve středu hřiště, a to jak na postu defenzivního, tak ofenzivního záložníka. Podle rozestavení pak budeme rozhodovat o jeho umístění,“ přibližuje kouč Richard Dostálek. „Vytvoří konkurenci – hlavně pro oba Ondřeje, tedy Vaňka s Pachlopníkem, a pak také pro Honzu Sedláka,“ dodává.



Texl se do tréninku Zbrojovky zapojil teprve na začátku tohoto týdne, se základní sestavou sobotního duelu v Mladé Boleslavi tak nepočítá.

„Měsíc jsem nebyl na hřišti. Kondičně ani herní pohodou to ještě není na velký kus zápasu. Přesto věřím, že budu v nominaci - a třeba i v nějaký příspěvek do utkání,“ doufá záložník, který do Brna přišel hostovat z mateřské Olomouce.

Brněnští fotbalisté během zimního tréninku

V novém týmu se zabydluje pomalu, s atmosférou kabiny je však spokojený. „Nepřipouštím si, že bychom měli sestoupit. Když jsem přišel do Brna, tak byli všichni v pohodě. Žádná panika není cítit. Hned v sobotu se nastartujeme a brzy budeme ze sestupových pozic pryč,“ věří Texl.