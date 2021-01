Jak zachránit Zbrojovce Brno ligu? Pohladit Vaňka a najít střelce

1. Pevná stoperská dvojice

Pavel Dreksa byl nezpochybnitelným vůdcem (nejen) brněnské obrany už pod koučem Miloslavem Machálkem, stálého parťáka však vedle sebe neměl. Příchod Luďka Pernici to má změnit.



„Ve Zbrojovce určitě věděli, kde je tlačí bota. S Pernicou přichází další kvalita a taková stoperská dvojice by měla být pro naši ligu rozhodně nadstandardní,“ chválí posilu trenér Jozef Weber, který byl po Machálkově odvolání jedním z kandidátů na post brněnského kouče. „Máme teď z čeho vybírat,“ těší rozšíření možností na pozici středového obránce stávajícího trenéra Richarda Dostálka.

2. Role Ondřeje Vaňka

Enfant terrible, tedy zlobivé dítě brněnské sestavy, stále budí vášně. Talent Ondřeje Vaňka jej stále pasuje na roli rozhodujícího hráče a tahouna záchranné mise, otázkou však zůstává jeho motivace.

„Já Ondru znám, měl jsem možnost jej vést jako asistent trenéra v Jablonci v jeho začátcích. Je to velice talentovaný hráč a určitě přináší do týmu kvalitu,“ hodnotí Weber nejdražšího hráče na soupisce Zbrojovky. I on měl s Vaňkovou náturou co do činění. „Je svůj a jako trenérovi se mi to nelíbilo. Možná někdy potřebuje spíš trochu víc pohladit. Už je ale ve věku zkušeného hráče a měl by přinášet více, než přinášel doposud,“ míní Weber.

Richard Dostálek během prvního zápasu coby trenér Zbrojovky Brno.

Trenér Dostálek s Vaňkem zkouší i trochu experimentovat. „Chci po Vaňousovi vyšší postavení. S jeho kvalitou ho musí být plné hřiště. Jestli ale bude hrát třeba i podhrotového hráče, to vám z taktických důvodů neprozradím,“ zůstává tajemný.

Vaněk na podobné pozici již zkoušel hrát v přípravném turnaji na Maltě. „Já bych jej ale viděl před defenzivním hráčem, kde bude klíčový v přechodu do útoku. Pod hrot jej příliš neřadím, i když v utkání na Maltě měl obrovský rádius svého působení a hrál jen o něco níže, než je klasický podhrotový hráč. Sedělo mu to,“ dodává Weber.

3. Trhliny v útoku

O první místo letošní klubové tabulky střelců se dělí čtveřice Růsek, Hladík, Přichystal a Štepanovský. Všichni však mají pouhé dva zásahy. Brno tak zatím marně hledá gólového zabijáka a právě post na hrotu je nejpalčivějším místem sestavy.

Jak Jakub Přichystal, tak Antonín Růsek jakožto první muži ofenzivy navíc kvůli zranění zmeškají minimálně víkendový start. „Obecně v lize není mnoho gólových hráčů a trh s útočníky byl absolutně prázdný. V Brně musí počkat a doufat, že jejich mladí hráči Přichystal s Růskem znovu vyskočí formou nahoru, začnou se trefovat a střílet góly. Perspektivu a talent určitě mají. Růsek časem může být opravdový kanonýr,“ věří Weber.

Jeho slova potvrzuje také legenda a bývalý kouč Zbrojovky René Wagner. „Čekal jsem nějaký příchod, i když v zimní připravě je to těžké. Je to o štěstí, jestli budou mít Slavia, Sparta nebo Plzeň přetlak a někoho vyřadí z A týmu. Je ale třeba přivést někoho zkušeného do osy týmu v ofenzivní části, když přijde taková ztráta, jako je zranění Růska,“ upozorňuje bývalý kanonýr.

4. Nerozehrané posily

Do brněnského týmu kromě Pernici v extrémně krátké zimní pauze zamířili ještě olomoucký středopolař Jiří Texl a bek Timotej Záhumenský ze slovenské Nitry. „Všichni tři nováčci jsou posilami a vytvořila se tím velmi zajímavá konkurence. Bude záležet jen na nich, jak svoji šanci využijí,“ sděluje Dostálek.

Brněnští fotbalisté během zimního tréninku

Wagner však jeho nadšení nesdílí. „Texl asi nebude hráčem, který by měl zásadně pozvednout úroveň. Neznám jej a nechci jej zatracovat, ale ze Sigmy hostoval v Opavě a tak hvězdně rozehraný nebude,“ míní.

5. Asistent v roli kouče

Richard Dostálek dostal od Zbrojovky důvěru v nelehké situaci. Zda je bývalý neúnavný záložník a asistent předchozího kouče Machálka tou pravou volbou na post hlavního trenéra, ukáže hned ligový restart protkaný utkáními s přímými soky z chvostu tabulky. „Je to bývalý ostřílený hráč a v trenérském štábu Zbrojovky už nějakou chvíli působí. O jeho připravenosti rozhodnou výsledky,“ konstatuje Weber.

Wagner naopak lituje Machálkova odchodu. „Klub udělal chybu, když spolupráci ukončil. Pod ním totiž byla vidět práce a hra se zvedala. Myslím, že tým mohl jít nahoru, kdyby ještě vydrželi,“ říká.