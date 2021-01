Slabý útok brněnských fotbalistů: čeká se na Růska nebo na posilu

Kdepak, tohle nebylo klasické testování na začátku zimy. Ani být nemohlo; v sobotu už se zase hraje liga.

„My jsme už na Maltu odjížděli s tím, že chceme dát příležitost hráčům, aby se sehráli. Aby si zvykli na určité automatismy, mezi formacemi vznikla součinnost. V určitých fázích se nám to dařilo,“ hodnotil celkové vyznění účasti na Tipsport Malta Cupu trenér Dostálek.

Momentka ze semifinále Tipsport Malta Cupu mezi Zbrojovkou Brno a Tirolem Swarovski Wattens, které vyhrál prvoligový rakouský klub.

Po sobotní výhře nad Trnavou v poměru 1:0 (gólem Adama Fouska z penalty) byl spokojen především s obranou.

„Díky tomu, že jsme utkání odehráli bez střídání na důležitých postech, které jsme chtěli, aby se sehrály, tak jsme odpovědně pracovali do defenzivy. Musím hráče pochválit, jaký přístup měli k návratu pod míč. Uhráli jsme nulu vzadu, z čehož máme radost,“ řekl Dostálek.

Pozdní nástup nových hráčů není problém

Část z toho, co Dostálek na Maltě se svým týmem minulý týden nacvičil, ho ale čeká po dnešním návratu do tréninku v Brně znovu. Zbrojovku bude v kabině čekat posila do středu obrany, Luděk Pernica, jehož hostování z Plzně se podařilo vyřešit koncem minulého týdne, přijít by měl už i Jiří Texl z Olomouce a pravděpodobně zůstane obránce Timotej Záhumenský.

„Timotej se prezentoval po celou dobu našeho přípravného kempu velmi dobře. Zápasy odehrál ve velmi dobrém tempu, zaujal nás a myslím si, že i vedení to vidí podobně. Bude to záležet jen na tom, jestli se s hráčem domluvíme; věřím, že jo, a rád ho přivítám,“ shrnul trenér Zbrojovky.

Záhumenského nechal na Maltě odehrát oba dva zápasy, Pernica a Texl ale budou úplnými nováčky. To jsou dva noví hráči na citlivé posty v týmu do obrany a středu zálohy a otevřená je v Brně otázka příchodu kvalitního útočníka.

Podle informace MF DNES se sice vedení klubu zabývá i možnostmi, jak vrátit dřív než za pět týdnů do hry Antonína Růska, který má zlomené zápěstí, ale stále probleskují zprávy, že zároveň usiluje o posílení koncovým hráčem.

Dostálek se odpovědi na tuto otázku po skončení Tipsport Malta Cupu vyhnul. Přiznal však, že v útoku má největší otazníky. Ze hry nedala Zbrojovka gól už čtyři zápasy v řadě a produktivita je jejím velkým strašákem.

„Popravdě řečeno, je to tak, ale nedá se nic dělat, musíme se s tím poprat. Uvidíme, jak to půjde,“ krčil rameny obránce Jakub Šural.

Místy se brněnská ofenziva na Maltě prezentovala nápaditou hrou, jejím maximem ovšem byly nastřelené tyče.

„Měli jsme nácvikový trénink s jasně danou šablonou, podle které máme postupovat. Útočníci sklepávají dlouhé balony. Plus jsme cvičili postupný útok, kdy jsme rozehrávali odzadu a dostávali se do meziprostoru. Myslím, že to první půli docela fungovalo, ale zase jsme předváděli impotentní fotbal. Hra vypadala slušně, měli jsme však po prvním poločase vést 3:0, místo toho jsme prohráli 0:2. Musíme proměňovat šance,“ vyprávěl například po prohře s Wattens záložník Rudolf Reiter.

S návratem do české zimní reality čeká české kluby i návrat k nejistotě, kdo bude na každé další utkání k dispozici po testech na koronavirus. „Můžete si celý týden něco chystat, pak se jde na test a můžete sestavu dělat znovu,“ povzdechl si i olomoucký trenér Radoslav Látal.

Proto se ani Dostálek ve Zbrojovce příliš netrápí tím, že teprve až po herním soustředění dostane k dispozici nové hráče.

Střídačka fotbalistů Zbrojovky Brno při utkání Malta Cupu.

„To je realita této doby. Neděláme dlouhodobý plán, sledujeme stav našich hráčů a směřujeme vše k nejbližšímu utkání. Komplikace to (pozdní příchod posil) není. Potřebujeme hráče dostat na trénink, abychom viděli, v jakém jsou rozpoložení, v jaké jsou formě, a pro nás je jedině dobře, když máme z čeho vybírat,“ řekl.

Určitým povzbuzením pro jeho tým může být sobotní čisté konto s Trnavou. „Řekli jsme si, že nechceme dostávat góly, chceme hrát z dobrého bloku; to jsme hráli, gól jsme nedostali. Pořád trvá, že situace nahoře (v útoku) musíme řešit líp, na tom musíme pracovat,“ bilancoval obránce Šural.