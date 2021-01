Dostálek o Pernicovi: Naši obranu zpevní, musí vytlačit Šurala

Nabízí se pak další otázka: co bude ve Zbrojovce s přetlakem na pozici stopera? Včetně dvou mladších hráčů jich Dostálek má rázem k dispozici hned sedm. „Kádr nebudeme zužovat,“ řekl.



Na Maltě vytěžoval především Pavla Dreksu a Jakuba Šurala. V prvním duelu vedle sebe odehráli hodinu, druhé utkání absolvovali celé. V obou případech Zbrojovka za jejich pobytu na trávníku obstála s čistým kontem.

S Šuralem, který hrával i na pravém kraji obrany, prý Dostálek možnosti alternací už probíral. „Jestli se ale Luďa (Pernica) dnes díval, tak musí uznat, že Kuba Šural odehrál výborný zápas. Má týden na to, aby ho vytlačil ze sestavy,“ pousmál se brněnský trenér.

Šural přiznal, že posílení zadních řad pro něho přináší z pohledu místa v sestavě komplikaci. „Samozřejmě pro mě je to konkurence, ale já Luďu znám, je to super kluk, mám ho rád. Neberu to vůbec špatně. Je to skvělý fotbalista, přichází z Plzně, kde hrál i evropské poháry, a nám obrovsky pomůže ještě zkvalitnit obranu,“ řekl.