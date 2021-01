Řezník s Pernicou na hostování? Potřebovali větší vytížení, říká Guľa

„Vstřelili jsme pět gólů, což je fajn, ale na druhou stranu nejsem spokojený s tím, že jsme dvakrát inkasovali,“ přemítal plzeňský kouč po přípravném duelu.



Alespoň jste si znovu vyzkoušeli zápasové tempo...

Na to, že jsme zůstali v domácích podmínkách, tak jsme hráli na vynikající ploše. Jsem rád, že Hradec přijal naši nabídku, která se zrodila těsně před koncem roku. Zápas splnil určitá kritéria a očekávání, která jsme měli.

Na lavičce jste měl jen pět fotbalistů, tak nízké číslo nebývá v přátelských duelech zvykem...

Do utkání šli jen ti hráči, kteří byli zdravotně stoprocentně v pořádku. Tím pádem jsme věděli, že si každý zahraje. To je fajn. Nechtěli jsme extrémně riskovat i s ohledem na fakt, že už za týden začíná liga. Proto jsme střídali jen pětkrát.

Tušíte, kolik hráčů budete mít k dispozici pro start jarní části?

Honza Kopic a Matěj Hybš jsou mimo dlouhodobě, to víme. Tam ke startu jarní části příznivé prognózy nemáme. U ostatních chlapců ale věříme, že budou připravení. V pondělí budou rekonvalescenti pracovat s fyzioterapeuty a kondičním trenérem na tom, aby se už v úterý mohli připojit k mužstvu.

Svůj první gól v plzeňském dresu vsítil střední obránce Filip Kaša. Co na to říkáte?

Podal velmi slušný výkon. Víme, jaké má silné stránky, které také ukázal. Je důležité, že máme stopera připraveného tak, abychom měli dostatečně kvalitní konkurenční prostředí na této pozici.

Představili se také navrátilci z hostování Lukáš Matějka a Pavel Šulc, oba navíc skórovali.

Jsem hlavně rád, že jsou tu. Už v závěru jsme se rozhodli, že bude podstatné, aby byli s námi a etablovali se. V létě tu byli chviličku, dnes jsou určitě dál. Za to jsem rád. Věřím, že se v lize ukáže, že nechat si je tu, je správné.

Pryč naopak dočasně odešli Luděk Pernica, Radim Řezník a Marko Alvir. Co vás k tomuto kroku vedlo?

Chlapci potřebují hrát pravidelně a mít větší vytížení. Jsou to renomovaní hráči, za práci jim rozhodně patří poděkování. Musí ten svůj silný status naplnit a uvidíme, co bude v létě. Kontrakty mají.

David Limberský tentokrát nastoupil na pravé straně obrany. Je možné, že ho takto využijete i v lize?

Může to být jedna z variant. Dlouhodobě ho známe všichni na levé straně, ale může to být variantou. K tomu přípravné zápasy slouží. Vycházeli jsme z jeho enormních zkušeností a předpokládali, že to zvládne, což se i stalo.