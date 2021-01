Vaněk o změně trenéra: Čekal jsem, že to tak dopadne, proto jsem neodešel

Osmkrát z deseti zápasů, které na podzim za Zbrojovku v první lize odehrál, nastoupil záložník Ondřej Vaněk v základní sestavě. Jednou měl na ruce dokonce kapitánskou pásku, což bylo ještě za působení trenéra Miloslava Machálka v klubu.

Na lednovém soustředění na Maltě dal ale 30letý brněnský odchovanec jasně najevo, že až po Machálkově odvolání a povýšení asistenta Richarda Dostálka do pozice hlavního kouče se mu ve Zbrojovce dýchá lépe.

Přímočarý Machálkův fotbal mu neseděl, neměl v něm prostor pro delší držení míče a nebyl ani tak platný, jak se od bývalého reprezentanta očekávalo. Často se diskutovala i jeho kondice.

„Každý trenér má své oblíbence, je to podobné jako ve škole. Když vás má učitel rád, tak budete mít jedničky, v opačném případě budete propadat,“ řekl. „Myslím, že je to pro nás (pod trenérem Dostálkem) lepší, srozumitelnější, trenér s námi víc mluví. Pro mě osobně je to určitě lepší,“ pokračoval Vaněk.

Poprvé přiznal, že kvůli svým kontroverzím s Machálkem měl v hlavě myšlenky na odchod ze Zbrojovky. Přestože v Brně podepsal smlouvu do roku 2022, zdálo se, že Machálkova pozice je ještě pevnější.

Krize mezi oběma vůdčími osobnostmi Zbrojovky vrcholila loni na jaře, když spolu měli prudkou výměnu názorů před ostatními hráči. Machálek poté osobitého záložníka chtěl vyřadit z kádru, nakonec ho ale po interním jednání uvnitř klubu vzal zpět.



Vaněk ale následně nenastupoval. Oficiálně měl v tomto období zdravotní potíže. „To je minulost, ke které nemá cenu se vracet,“ řekl Machálek tento týden. Vaněk byl během pobytu Zbrojovky na Maltě sdílnější. Proč k jeho odchodu z Brna v létě nedošlo? „Byl jsem rád, že jsem se po několika letech vrátil domů. A hlavně jsem věděl, jak to dopadne,“ naznačil, že odvolání trenéra Machálka, k němuž Zbrojovka nakonec sáhla, očekával.

Potvrdil i to, co bylo veřejným tajemstvím, a sice že s trenérem Machálkem v lecčems nesouhlasil.

„Věděl jsem, že nejvyšší soutěž není druhá liga. Je v tom obrovský rozdíl a vy se musíte přizpůsobit. První ligu jsem hrál, takže vím, jak to v ní chodí,“ řekl.

Zkritizoval systém hry, který Zbrojovka pod Machálkem praktikovala. „Pro mě byla novinka, že jsme hráli 4–4–2. Většina týmů proti nám hrála se třemi hráči ve středu zálohy. To je pak těžší bránit, když proti nim uprostřed hřiště hrajete ve dvou,“ vyprávěl.

Svoje vysvětlení našel Vaněk i pro to, že s Machálkovým systémem byla Zbrojovka úspěšná, válcovala jednoho soupeře za druhým a ve druhé lize pod vedením 59letého praktika jenom jednou prohrála.

„Hodně zápasů jsme vyhrávali a nastříleli jsme spoustu branek, ale ještě aby ne. Měli jsme podmínky, jaké máme, a kluci v mančaftech proti nám chodili do práce. To by pak něco bylo špatně, kdybychom je neporáželi,“ upozornil Vaněk.

Přestože si Vaněk vnitřní klima ve Zbrojovce po nástupu trenéra Dostálka pochvaluje, bývalý reprezentační záložník a do prosince i Machálkův asistent není z jeho postoje zrovna nadšený.

„Tohle samozřejmě slyším nerad. Hráči musí respektovat toho, kdo je v ten moment jejich vedoucí, když to řeknu takhle. I pro nás je potom nepříjemné, když se musí řešit nějaké věci, které narušují chod celého týmu,“ konstatoval Dostálek.

Vaňka postavil do základní sestavy během herního soustředění na Maltě, a pokud se nestane něco nepředvídatelného, bude na něm stavět hru Zbrojovky i v sobotu v existenčním ligovém duelu v Mladé Boleslavi.

O tom, jaká je jeho role v týmu, měl s Vaňkem pohovor. „Nechci Ondru Vaňka vysazovat na nějaký piedestal nad ostatní. Je součástí týmu. Samozřejmě musí prodávat kvalitu, která v něm je a kterou od něho očekáváme. Je pro nás dost důležitým hráčem pro výstavbu útočných věcí. Potřebujeme po něm, aby byl ještě víc aktivní do finální fáze, protože to nám hrozně chybí. Máme za sebou sérii zápasů, v nichž jsme nedali gól, přestože jsme si vypracovali vynikající šance. Nemůžeme samozřejmě góly chtít jenom po hrotovém útočníkovi nebo po podhrotovém hráči a křídlech. Musí se do toho zapojit celé mužstvo a Ondra je jeho důležitým členem. Střelu má výbornou, má nadstandardní myšlení. My ho jen potřebujeme dokopat, aby byl víc tam, kde se rozhodují zápasy, tedy v šestnáctce nebo těsně před šestnáctkou soupeře,“ řekl Dostálek.