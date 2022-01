Vaněk do Domažlic? V únoru by se měl zapojit, říká trenér Jiskry

Jedenatřicetiletý Vaněk, který v minulosti hrával i za turecký Kayserispor či ruskou Ufu, naposledy působil v druholigovém Brně. Tam má smlouvu až do června 2022, ale s klubem se loni v létě nerozešel v dobrém a od té doby, také vinou zranění, nikde nehrál.

„Předběžně jsme domluvení, že by se zapojil na začátku února, pokud vše klapne. Je to zkušený hráč, určitě by to pro nás byla posila. Ale chce bydlet v Praze, musí se ještě domluvit, jak by vše fungovalo,“ uvedl domažlický trenér Pavel Vaigl v rozhovoru pro klubový web.

Jiskra, po podzimu pátý celek tabulky třetiligové skupiny A, v sobotu odehrála první duel v zimní přípravě, na hřišti divizního plzeňského Petřína vyhrála 2:1.

V sestavě proti Petřínu vám oproti očekávání scházel stoper David Limberský. Je zraněný?

Není. Ale měl malou virózu, raději nešel do rizika a zamířil na test. Naštěstí s negativním výsledkem, což je důležité. David zatím odtrénoval všechno a po víkendu by se měl opět normálně zapojit.

Jak to vypadá s dlouhodobě zraněným Egonem Vůchem?

Má za sebou půlroční rekonvalescenci, teď se po dlouhé pauze vrací, začal trénovat. Uvidíme, jak na tom bude. Doufám, že nám pomůže, dá se do pořádku a do dvou týdnů bude absolutně připravený, aby absolvoval všechny tréninky. Hlavně fyzicky se potřebuje dát dohromady. Lehčí zranění měl i Marek Bauer, ale ten vynechal jen týden přípravy, brzy se opět zapojí. Po operaci pomalu začíná s tréninkem Lukáš Brych, také on by se do toho měl za dva týdny pustit naplno.

Pracujete kromě Vaňka i na dalším doplnění kádru?

Jednáme o tom. Spolupracujeme s plzeňskou Viktorkou, máme nabídky dvou až tří hráčů. Musíme si vyhodnotit, zda nám na ty posty budou vyhovovat a případně kdy se zapojí. Potřebujeme posílit na pozici stopera, takže pokud přijde dobrá možnost, určitě zareagujeme. Chtěli bychom mladého hráče, ale je možné, že na tento post přesuneme někoho ze stávajícího kádru.

Na jaře se musíte obejít také bez Dušana Pince. Snažili jste se ho udržet?

Měli jsme ho na hostování z Viktorky, vrátil se do Plzně, ale míří do slovenské ligy. Přejeme mu, aby se mu dařilo a dokázal všem, že na ligu má. Přeji mu, aby se prosadil tam a pak třeba i v české lize.

Co vám ukázal první přípravný duel proti Petřínu?

Byl to první zápas po třech měsících. Bylo to znát, hlavně v rozehrávce jsme udělali dost chyb. Na to se musíme v přípravě zaměřit. Ale musím pochválit i Petřín, měl dost šancí, hrálo se nahoru dolů.

Jak bude pokračovat zimní příprava?

Začali jsme 10. ledna, trénujeme v domácích podmínkách na umělé trávě v Domažlicích. Tam se budeme připravovat i nadále, zaměřujeme se ještě na hrubou přípravu, pak půjdeme víc do fotbalové fáze. Na začátku února máme soustředění v Podveském Mlýně u Mrákova. V jeho rámci sehrajeme i přípravné utkání v Plzni na Doubravce. Pojedeme tam autobusem a pak zase zpět. Na soustředění uděláme i nějaké videorozbory, abychom klukům ukázali chyby a připravili se co nejlépe na jarní část sezony.