Trable brněnských fotbalistů: útok strádá, posila nikde

Penalta, přímý kop, centr od rohového praporku. To jsou v poslední době jediné chvíle, kdy soupeři fotbalové Zbrojovky musí zpozornět. Ze hry jsou totiž Brňané zcela bezzubí, za pět ligových duelů pod vedením Richarda Dostálka jinak než ze standardních situací neskórovali. A i z nich se zmohli na pouhé tři trefy.

Právě chabá ofenziva je hlavním důvodem, proč se Zbrojovka plácá pod čárou sestupu. A fanoušci marně vyhlížejí útočného spasitele na přestupovém trhu. Přestože do Brna v lednu zamířila hned čtveřice posil, ani jedna z nich nepatří do předních šiků.

Takovým mužem mohl být plzeňský forvard Ondřej Mihálik, jehož se podle informací MF DNES snažila Zbrojovka přitáhnout z Plzně spolu s hostujícím stoperem Luďkem Pernicou. Nakonec však Mihálik zůstal náhradníkem ve svém mateřském klubu. „Jeho přestup byl pouhou spekulací,“ uvedl včera sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár.

Zajímavost Machálek přehlédl penaltu pro Zbrojovku Komise rozhodčích po posledním ligovém kole uznala, že rozhodčí Emanuel Marek pochybil, když pro Zbrojovku v zápase s Libercem neodpískal penaltu po faulu hostujícího Matěje Chaluše na Daniela Fila. Pikantní je, že Markovo rozhodnutí ještě za nerozhodnutého stavu posvětil i videorozhodčí Jan Machálek, tedy syn nedávného kouče Zbrojovky Miloslava.

Přestupní termín končí až 8. února, ovšem nezdá se, že by Zbrojovka usilovně pátrala po novém střelci. Přestože kouč se touhou po něm netají. „Termínově se ještě posílení stihnout dá, jde o to ty hráče najít. Všichni víme, že nás tlačí bota v ofenzivě, už několik zápasů jsme nedokázali vstřelit gól ze hry. Proto bychom potřebovali hráče, který dokáže vstřelit branku,“ pronesl kouč po poslední porážce s Libercem.

Manažer Požár ovšem ve čtvrtek prohlásil: „Situaci v útočné řadě zřejmě zvládneme z vlastních zdrojů.“ Ty jsou přitom značně limitované. Ofenzivní jedničkou je nadaný Antonín Růsek, který byl hvězdou druhé ligy, jenže po postupu mezi elitu si připsal jen dva zásahy. A nikdo v Brně jich nedal víc. „Fotbal je týmová hra, všichni musí útočit i bránit. Vina, že nedáváme góly, nemůže padat jen na útočníky. Můžeme za to všichni, i my obránci,“ hájí parťáky krajní bek Jan Moravec.

Pod předchozím trenérem Miloslavem Machálkem to vepředu aspoň občas zajiskřilo, z deseti gólů jich Zbrojovka vstřelila devět ze hry. Jenže ten poslední 12. prosince proti Pardubicím, od té doby už se pod Dostálkem dokáže prosadit pouze ze zmíněných standardních situací. „Je to hrozně dlouho. Prostě se málo dostáváme do šancí,“ kroutí hlavou Moravec.

Před zimním ligovým restartem navíc už tak málo nebezpečná ofenziva přišla kvůli zranění o Růska i druhého nejnasazovanějšího útočníka Jakuba Přichystala, takže si musela vystačit s nouzovými variantami v podobě Jana Hladíka a teenagera Daniela Fily. Ti však zatím v ligových soubojích příliš neobstáli. „Nepomohli jsme jim, nepřipravili jsme žádnou šanci,“ konstatuje Moravec.

Jsem připraven, hlásí Růsek

Nadějí v nedělním duelu na hřišti podobně zkroušené Opavy je alespoň návrat Růska, který nečekaně rychle vyléčil zlomené zápěstí. „Všechno je zatím v pohodě, ruka nebolí a to je hlavní. Šlo to docela rychle, takže tréninkové manko není takové a přišel jsem jen o dva zápasy. Necítím, že by mě cokoliv limitovalo, takže do utkání bych měl naskočit, pokud tak rozhodnou trenéři,“ hlásí natěšený útočník. „Nemůže být spasitelem, ale všichni známe nejlépe právě Tondovu útočnou hru. Je silný, podrží balon. Také je gólový a s tím nám musí pomoci,“ oznamuje Moravec.

Právě udržení míče na útočné polovině činí Zbrojovce problémy, jak přiznal záložník Jiří Texl po domácím výbuchu s Libercem minulý pátek. „Soupeř měl strašně silové stopery. My to řešili dlouhými balony dopředu do hrotu, ale nedařilo se nám je tam udržet, abychom mohli něco vymyslet,“ popisoval nový muž brněnské sestavy. „Musí být určitě větší nabídka směrem dopředu, kde je potřeba udržet víc balonů a pak už se dá něco vykombinovat. Většinu balonů jsme ale hned ztratili, odražených míčů jsme taky moc neměli a jejich stopeři to neměli těžké. Mohli to hned hrát na svoje hráče a chodit do brejků,“ vystihl Texl problém posledních brněnských utkání.

Z týmu, který se v úvodu sezony trápil především v defenzivě, se tak stalo mužstvo, které je bezradné směrem dopředu. „Musíme mít aspoň pět nebo šest zakončení za zápas. Když jsem se ale díval na statistiky s Libercem, tak jsme měli jedinou střelu na bránu. To prostě gól nedáte. Musíme se víc tlačit do koncovky a ono to přijde,“ burcuje Moravec.

Defenziva na prvním místě

V neděli v Opavě však hodlá Zbrojovka sázet především na poctivou hru dozadu. „Určitě to bude o zabezpečené obraně, to je základ. Bez toho nemůžete vyhrát. My musíme hrát na to, že gól nedostaneme a pak nějaký dáme,“ líčí krajní obránce. „Je to soupeř ze stejných pater tabulky, takže to bude spíš válka. V našem případě to po Liberci bude hodně o hlavách. Doufám, že se připravíme dobře a uspějeme,“ sděluje uzdravený Růsek.

S taktickou přípravou má týmu pomoci také Texl, který před ligovou přestávkou oblékal právě dres Opavy. „Musím říct, že jsem se ho ještě nevyptával, ale trenéři se ho na vše jistě zeptají. Hrál tam teď nějakou dobu a prostředí v Opavě zná z nás daleko nejlíp. Určitě nám na ně něco poradí,“ důvěřuje spoluhráči Moravec.