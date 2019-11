Musí to být válka, velí nový trenér opavských fotbalistů Balcárek

Jaký byl první trénink?

Ještě to nebylo úplně plnohodnotné, protože chyběli někteří zranění hráči, ale mohl jsem si trošku navnímat hráče.

Jak na vás působí kabina?

Jsou to charakterově výborní kluci, ale chybí mi tam – nevím, jak to nazvat slušným způsobem – hráč, který v kabině musí být, aby to na hřišti šlo vidět. Jsou to hodní kluci, kteří se snaží hrát fotbal, ale zkušený hráč je tam jenom Zavoš (Pavel Zavadil). A ta válka o sestup bude strašně těžká, proto tam čekám odvahu, válku, souboje, tyhle typologické hráče my potřebujeme.

Opava ale potřebuje i góly, ne?

Není to samozřejmě nic příjemného, když se podíváte na tabulku a vidíte, že máme sedm vstřelených branek. Je jasné, že tahle kvóta je špatná, to musíme zlepšit. To jsem říkal i klukům v kabině, že tam musí být úplně jiné složky.

Jak tedy hodláte tým probudit?

V téhle tíživé situaci se ukážou charakterové vlastnosti kabiny, celého mužstva. A z toho, jak jsem si sbíral informace, některé hráče jsem i trénoval, tak vím, že je to dobře nastavené. Kabina má dobrý charakter, ale všichni víme, včetně vedení, že odešla spousta ofenzivní kvality, ať už je to Kuzmanovič, Kayamba, Smola. V tom jsme zajedno. V současném složení musíme udělat všechno, abychom v těch čtyřech zápasech získali co nejvíce bodů. A jak jsem apeloval na vedení a co mi bylo přislíbeno, v zimě by měla přijít ofenzivní posila.

Jak se vlastně zrodilo vaše premiérové angažmá v první lize? Čím vás zlákal sportovní manažer Alois Grussmann?

Musím říct, že Lojza v tom sehrál obrovskou roli. Není to tak, že bych dostal nějakou nabídku a šel. Ta symbióza musí fungovat, vztah sportovní ředitel – trenér. Lojzu mám navnímaného, známe se ještě z dob, kdy jsme byli hráči. Pro mě je to obrovská persona s obrovským charakterem. Od něj přišel první kontakt, bylo to asi před měsícem. Potom ale tady přišla změna, viděl jsem, že Lojza tu má nějaké problémy a chtěl by skončit. Tak jsem mu jasně řekl, že to do toho boje půjdeme spolu a že je pro mě podmínkou, aby tady zůstal a neodcházel z klubu. Je to ohromná persona. A jak jsem řekl i klukům v kabině, jenom dohromady se můžeme zachránit v tom smyslu, že kabina bude fungovat, respektive držet pohromadě, stejně my jako realizační tým, to znamená i plus vedení, a samozřejmě k Opavě patří fanoušci – ti musí být dvanáctým hráčem a hnát nás za body.