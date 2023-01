Trpišovský: Už u večeře bylo znát, že Ogbu je extrovert. Olayinka zatím zůstává

„Velkou radost mám z toho, že jsme zapojili všechny hráče. Většina měla více než šedesátiminutovou zátěž,“ liboval si slávistický trenér. „Zápasy nám ukázaly spoustu věcí, soupeř nás dobře prověřil, hlavně ve druhém zápase. Celkově jsme spokojení.“

O čem ještě Trpišovský mluvil?

O návratech marodů Bořila a Schranze:

„U Ivana je pro mě velké překvapení, jak rychle se vrací. Od začátku roku absolvoval všechno s týmem, vypadá velice dobře. Honza to měl trochu za odměnu, má za sebou takové nepopulární tréninky, chtěli jsem ho aspoň na chvíli vrátit do zápasu. Má teď svůj program, někdy s týmem, ale hlavně s kondičními trenéry. Mohl dát dokonce gól, sám tvrdil, že to udělal dobře, trefil bránu, i když to byla tyč. Ale ani nás moc nemrzí, že to se netrefil, protože bychom to celý víkend poslouchali (smích).“

O výkonu nového stopera Ogbua:

„Bude mu vyhovovat náš styl, i proto jsme si ho vybrali. Je hodně učenlivý, má za sebou jen čtyři tréninky s týmem, ale jeho zapojení bylo velice rychlé. Na to, že je s námi čtyři dny, byl výkon hodně zajímavý. Na konci prosince jsme s ním byli na večeři a už tam bylo jasné, že je extrovert a nebude mít problém řídit spoluhráče. Pokoušeli jsme se o něj už v létě, první varianta byl Hien, na Igoha jsme dostali upozornění o čtrnáct dní později. Podle videí se nám hrozně líbil, v létě to ale ještě nevyšlo. Viděli jsme všechny jeho zápasy na podzim, od začátku jsme o něm byli přesvědčení, byl pro nás volbou číslo jedna. Má přesně ty dispozice, které potřebujeme, hodně na hřišti mluví. Na tréninku někdy ani nevíme, co křičí, pokynů dává hodně (smích). V zápase mě ale překvapil v práci s míčem a fotbalovostí, i v tom je velice dobrý.“

O promluvě v poločase druhého zápasu:

„Měli jsme ji i v prvním utkání, ale ve druhém jsme nebyli tak spokojení, což bylo dané i kvalitou soupeře: druhý zápas hráli v nejsilnější sestavě. My jsme do něj špatně vstoupili, soupeř měl lepší pohyb, hodně dobře napadal. Pomohli nám střídající hráči, hlavně Peter Olayinka hrál fantasticky, hodně změnil průběh druhé půle. Ačkoliv první poločas nebyl úplně dobrý, tak jsme v obou zápasech do defenzívy odehráli skvělá utkání. Výborně zahráli stopeři i krajní obránci - soupeř snad neměl jedninou gólovou šanci. Ve druhém utkání asi hráči Servette první půli trochu přepálili a ve druhém poločase už bylo vidět, že tahají nohy. Naopak jsme pak ve vytrvalosti měli navrch.“

O situaci kolem Olayinky, který má od léta podepsanou smlouvu s CZ Bělehrad a možná odejde už v zimě:

„Je to proměnlivé. Kdybych měl tipovat, tak jaro stráví tady. Ještě uvidíme, jak budou probíhat jednání, zatím je ale Peter tady s námi a věřím, že to tak zůstane. Samozřejmě máme cíle i ambice, takže bych byl rád, aby nám na jaře zůstal. I on ze Slavie chce odejít po úspěchu, dokončit sezonu. Samozřejmě se ale může stát, že se kluby nakonec dohodnou jinak.“

O dalším pohybu v kádru:

„Určitě bude. V posledních dnech registrujeme velký zájem ze zahraničí o čtyři naše hráče. Některá jednání jsou hodně daleko, jiná na začátku. Ať to dopadne jakkoli, máme jen dvě soutěže, takže pohyb z kádru ven bude určitě. Co se týče příchodů, mohlo by jít maximálně o jednoho hráče. Momentálně je ale pravděpodobnější, že nepřijde už nikdo.“