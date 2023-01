Ogbu, učenlivý nováček: na hřišti mluvil česky, v závěru odmítl střídání

Slavia pak proti Servette nastoupila ještě jednou, v obměněné sestavě opět vyhrála, tentokrát 1:0. Ale nejvíc během celého odpoledního dvojzápasu zaujal nigerijský čahoun s dredy: od první minuty spoluhráče řídil, hlasitě si je dirigoval, vyhrával souboje.

„Jsem obránce, je to moje práce. Pokud chcete dobře bránit a odehrát dobrý zápas, musíte komunikovat,“ vyprávěl po utkání v angličtině. „Když si nebudeme rozumět, budeme dělat chyby. Je proto důležité pořád na sebe mluvit, abychom se se spoluhráči vzájemně chápali.“

Je v tomhle vaše největší síla? Že se nebojíte hned vystupovat jako lídr?

Takový prostě jsem. A dál na sobě pracuju. Chci se zlepšovat každý den, nesmím se zastavit. Budu se snažit ze všech sil, abych klubu dal to nejlepší, co ve mně je.

Jaký dojem jste měl z prvního zápasu?

Fajn! Vyhráli jsme, jsem šťastný. Nejdůležitější teď bude stavět na tom dál a zlepšovat se.

Jak jste se cítil mezi novými spoluhráči?

V pohodě, dobře jsme si rozuměli. Týmová práce fungovala.

Dáte už dohromady něco i česky?

Už trochu rozumím některým slovům, takže když na hřišti mluvím, už je do toho přimíchávám.

Bylo slyšet, že jste na spoluhráče křičel třeba „záda“.

Jo, vím, co to znamená, tak to samozřejmě používám. Ne každý rozumí anglicky, takže se musím snažit, co to jde, abychom na hřišti mohli lépe spolupracovat.

Už znáte všechny spoluhráče jménem?

Jen některé. Chvíli to zabere, ale brzy se to určitě zlepší.

Na konci jste mohl střídat, ale nakonec jste dohrál. Odmítl jste ze hřiště odejít?

Neměli jsme nikoho navíc, čekal nás ještě druhý zápas. Když nebyla náhrada, nechtěl jsem jít ze hry, to jsem raději snesl trochu bolesti.

A budete v pořádku?

Jasně, žádný problém. Jen musím ještě zapracovat na fyzičce, mám za sebou teprve první zápas.