Pro mě zvláštní zápas, Liberec mám rád, ale gól mě těší, řekl plzeňský Sýkora

„Byl to velice těžký zápas, soupeř hrál výborně na balonu a byl na nás dobře takticky připravený, o to víc nás těší, že jsme utkání zvládli vítězně a udrželi nulu. Bude to pozitivní pro středeční pohárové utkání,“ řekl Sýkora, který nastoupil na pravém kraji zálohy místo zraněného Kopice.

Byl to pro vás speciální zápas vzhledem k tomu, že jste v Liberci dřív hrál?

Ano, byl. Zažil jsem tady krásné chvíle, dvakrát jsme hráli Evropskou ligu, na Liberec vzpomínám v dobrém a mám tady hodně kamarádů. Že jsem dal Liberci gól mě ale těší. Jsem rád, že byl vítězný, že jsem protrhl čekání od startu sezony, kdy mi to střelecky nevycházelo, a že jsem pomohl týmu ke třem bodům.

Jak byste gólový moment popsal?

Soustředil jsem se na to, aby mi vysoká přihrávka od Mosquery zůstala co nejvíc u nohy, což se povedlo. V první chvíli jsem myslel, že vystřelím pravou, ale pak mě napadlo si to ještě zaseknout na levou a střela díky teči zapadla hezky k tyči. Jsem rád, že to tak dopadlo.

Jak moc roste síla Plzně po vstřeleném gólu?

Už v minulé sezoně bylo vidět, že naší hlavní náplní je zvládnout to v defenzivě na sto procent. Při vědomí naší útočné síly si pak vytvoříme šance, třeba jen jednu nebo dvě, a dokážeme dát branku. Doufám, že nám tahle výhra dodá sebevědomí do dalších zápasů.

Trenér Bílek říkal, že budete hrát na postu, kde bude zapotřebí. Jste s tím smířený?

Já s tím problém nemám, hlavní je, že hraju a můžu pomoct týmu. Na všech těch postech se umím orientovat a umím tam využít své přednosti. Navíc si myslím, že dnes jsme vepředu celkově dost rotovali a měnili si navzájem pozice, takže ani ostatním hráčům to nedělá problém.

Plzeň neprohrála v lize dvacátý osmý zápas za sebou a posunula klubový rekord. Je to téma v kabině?

Máme hrozně moc zápasů, hrajeme co čtyři dny, takže není čas přemýšlet nad statistikou. Vždycky se připravíme na nejbližší zápas. Chceme v každém odvést maximum. Tohle nastavení si musíme držet co nejdelší dobu.

Jak se těšíte na zápas v Barceloně?

Hodně, ale těsně po zápase v Liberci jsou pocity spojené s odehraným utkáním. Na Barcelonu se začnu připravovat, až se vyspím. Všichni se těšíme, bylo pro nás důležité zvládnout zápas v Liberci, což se nám povedlo.