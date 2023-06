Sýkora o trenérovi Koubkovi: Přišel z nás vymačkat co nejvíc

„Musím to zaťukat. Nic mě nebolí, nic mi nevadí, jsem rád, že jsem v přípravě hned od začátku. Doufám, že to tak vydrží,“ svěřil se devětadvacetiletý Sýkora po prvním tréninku Viktorie pod vedením staronového plzeňského kouče Miroslava Koubka.

Jak na vás zkušený trenérský matador působí?

Já se s trenérem Koubkem předtím potkal jen v reprezentaci, kde působil jako asistent. Teď se budeme oťukávat, abychom si na sebe zvykli. Všichni víme, že je to náročný kouč a určitě z nás přišel vymačkat co nejvíc. Tak to vnímáme i my hráči a věříme, že společnými silami dokážeme být úspěšní.

Je pro tým motivací odčinit také zpackanou jarní část prvoligové sezony?

Nevím, jestli zrovna nějaké odčinění je motivace. Velká motivace v tomhle týmu byla vždycky. Už za trenéra Bílka jsme ukázali potenciál, na který máme. Teď je vcelku dlouhý čas připravit se na novou sezonu a věřím, že budeme zase růst a navážeme na loňský podzim.

Když se ještě ohlédnete za jarem, v čem byl problém?

Nevím. Když se ohlédnu ještě za titulovou sezonou a podzimem s Ligou mistrů, valili jsme hodně zápasů bez porážek. Upřímně jsme si nemysleli, že to tak může jít pořád. Porážky a celé jaro nám pak ukázaly, že samo to nepůjde, že máme na čem pracovat a co nám do nové sezony pomůže.

S Plzní začal trénovat i záložník Traoré, váš bývalý spoluhráč ze Slavie. Vzal jste ho pod křídla?

Průvodce nebudu, myslím, že v pětatřiceti letech to ani nepotřebuje. V Česku už je dlouho. Samozřejmě už jsme spolu prohodili pár slov, a když bude potřebovat s čímkoliv pomoci, jsem připravený. Musí si to tady oťukat, navnímat kabinu. Je to hlavně na něm.

V čem může být pro Viktorii přínosem?

Byl ve Slavii v jejím nejlepším období. Má v sobě vítěznou mentalitu, zkušenosti z těžkých zápasů, určitě nám může pomoci. A my pomůžeme zase jemu.

Zpátky k vám. Když jste fit, žene vás i touha znovu se vrátit do reprezentačního dresu?

Jo, motivace to určitě je. Ale...

Povídejte.

Minulý podzim před Ligou mistrů s Barcelonou nebo i přímo v Barceloně jsem měl, myslím, fantastickou fazonu. A v reprezentaci jsem stejně chyběl. Takže úplně nevím, co by pro to člověk ještě měl udělat víc. Samozřejmě, nějaký osobní cíl to je a budu se k němu snažit přiblížit. Ale jaký bude výsledek, to už nemůžu ovlivnit. —