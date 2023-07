Koubek: Trénuju druhé nejlepší mužstvo v kariéře. První byla mistrovská Plzeň

Kontroloval jste hráče na kole?

Držel jsem kontakt. Nedozvíte se nic senzačního. Byl to regenerační trénink místo nějakého vyběhávání a cvičení, které se běžně po zápase dělají na hřišti. Kluci se vyjezdili, regenerace, krátká koupel v Černém jezeře. Bylo to příjemné.

Před ligou vás čeká už jen páteční generálka s Kodaní. Jaký máte dojem z týmu, který jste teprve poznával?

Od začátku je to příznivé. Kluci za to vzali. Je na nich vidět odhodlání, že chtějí napravit pokažené jaro. Samozřejmě nejsem naivní. Vím, že když se teď točí skoro pravidelně ve dvou jedenáctkách, každý je svým způsobem uspokojený. Pro psychiku hráčů - i pro nás trenéry - je to dobré. Celý balík hráčů rozehráváme. Doteď jsme šli do zápasů ve dvou sestavách.

Ale premiéra s Teplicemi se blíží, pak hned kosovská Drita v předkole Konferenční ligy.

Karty se vyloží na stůl a v tu chvíli už nehrají všichni. Kéž by se nám podařilo postoupit trošku víc v pohárech, potom bude zápasů hodně a rozehraný kádr by se velmi hodil.

Už máte v hlavě, jak karty rozdáte?

Opravdu ne. Šest sedm článků sestavy asi jo, ale určitě ne stoprocentně.

Asi mezi stopery musíte váhat nejvíc.

Je tam řada variant. Lukáš Hejda, kapitán, o něm není žádná debata. Pak budeme hledat. Je to trošku rizikový stav. Odešel Kaša, zranil se Pernica, pak si Čihák pochroumal rameno. Uvědomujeme si, že to je v napnutém stavu.

Je připravený Hranáč?

Nevztahoval bych to jen k Robinovi, máme ještě několik možností. Je tady ještě osmnáctiletý Paluska, kterého jsem neznal, ale je to zajímavý hráč. Také Jemelka, i když teď hraje víc zleva. Pořád jsou varianty.

Ale obrana prořídla.

Hodně to ovlivnilo vážné zranění Milana Havla, klíčového hráče, ale nepanikařím. Poradíme si.

Mimochodem, když jste sledoval Plzeň na jaře, co jste si o jejím počínání říkal?

Sledoval jsem ji jako trenér Hradce... Člověk se v tu chvíli soupeřem tolik nezaobírá, ale byl vidět určitý pokles i kopec smůly.

Pokles morálky?

To ne, nechytejte mě za slovo. To je fotbal, ne vždycky se daří. Plzeň hrála Ligu mistrů, do toho atypická zimní příprava kvůli mistrovství světa v Kataru. Nechci to úplně analyzovat, zkoumat. Každopádně ten pokles mě překvapil. Ale taky jsem viděl, jak zvonily tyče, nedávaly se šance, dostávaly se hloupé góly.

A pak jste přišel vy. Plzeň si vás vybrala jako náhradu za Michala Bílka.

Když jsem byl vybrán, bylo jasné, že se s tím musí něco udělat, to je jasné. Nechci se pouštět do podrobností, ale muselo se něco změnit. Trošku přeorganizovat základní herní schéma, možná to víc vysunout. Dát šanci i hráčům, kteří dostávali méně prostoru. Nastaly i nějaké kádrové posuny. Teď uvidíme, co to přinese. Přípravné výsledky nejsou tolik podstatné.

Hráči si změny pochvalují. Aspoň sami se tak vyjadřují.

Ptám se jich: Je to jedlé? Pokud ano, pojďme tou cestou.

Očividně máte největší potenciál v ofenzivě.

Ano, vůbec jsem nepožadoval příchod nějakého ofenzivního hráče, máme jich balík. Když už se o tom bavíme, trošku jsme chtěli zvýšit konkurenci ve středu hřiště. Viděli jsme, že se vrátí Pavel Šulc, k tomu přišel Ibra Traoré ze Slavie. V tu chvíli je to dostačující. Možná lehce jsou poddimenzované zadní řady, ale věřím, že to zvládneme i nějakými chytrými zatáčkami.

Ve středu zálohy je vůbec nával. Kalvach, Traoré, Bucha.

Taky Vlkanova, Květ, Šulc. Věříme, že budeme hrát tolik zápasů, že rotování hráčů bude nezbytností.

Dost dbáte na to, aby váš fotbal hráče bavil, viďte?

Každý sport by měl být konán s láskou, pořád je to zábava. Pokud to hráčům přináší pocity, že se mohou prezentovat víc dopředu, já na druhou stranu zdvihám varovný prst: musí v tom být vyváženost, nemůžeme se pouštět do nesmyslných dobrodružství. Chceme víc útočit, asi i presovat, ale musíme dávat pozor na vyváženost obou fází.

Útočník Rafiu Durosinmi. Co mu říkáte?

Už v Karviné mě upoutal, zajímavý talent. Honza Kliment, také spíš centrální útočník, je po dlouhém zranění, tak jsme se rozhodli, že vepředu nebudeme točit tři. Rafi a Tomáš Chorý stačí. Rozdávají si to o místo v sestavě. Rafi je pro Plzeň obrovským přínosem s velkým potenciálem. Pokud bude zdráv, jednou na něm Plzeň vydělá.

A budete u toho vy. Neváhal jste, když vám klubový šéf Šádek zavolal? Podruhé do stejné řeky...

Pardon, bylo to dokonce třetí vstoupení do plzeňské řeky. Ale protože do města se vlévají hned čtyři, ještě mám jednu rezervu. To na odlehčení.

Trefné a vtipné, ale smlouvu máte jen na rok.

Víc jsem ani nechtěl. Nejsem naivní. Plzeň byla v situaci, kdy neměla prodaný klub, ani trenéra a blížil se začátek přípravy. Pan Šádek si vzpomněl na mě a já byl volný. Zřejmě vhodný trenér pro překlenutí určitě období.

Sám jste řekl: Jako byste si vzali roční překlenovací úvěr.

Ano, je to nějaké překlenutí, i když mi všichni říkají, že ne, já to tak beru. Žiju s tím, nemám s tím problém. Někde tomu říkají bridge kouč.

Jako trenér na přemostění? Pomáhá vám ta role zvládat enormní tlak?

Pokud jsem vyvoleným, vážím si toho, nepočítal jsem s tím. Zároveň jsem velice nad věcí. Jistě víte, jak to říkával Ivan Hlinka: Hlavně se z toho… Ale nedávejte to do titulku.

Zůstal byste překlenovací variantou, kdyby kdybyste získali titul?

Nikdo si titul nemůže naplánovat. Přát si ho samozřejmě můžu, ve fotbale se dějí věci naprosto výjimečné. Neříkám zázraky, pořád to vychází z nějaké práce. Třeba Leicester před lety v Anglii, proč ne? Koneckonců Plzeň loni, kdo to čekal? Jestli to má někdo dané, že v Česku bude souboj o titul jen otázkou pro pražská S, tak my určitě budeme usilovat o to, abychom zlobili.

Může být Plzeň něco jako Leicester?

Pozor, podmínky, aby v Plzni byla nejvyšší sportovní úroveň, jsou vytvořené perfektně. Pak je tady hráčský kádr. Začínáme v přípravě čtvrtý týden, poznal jsem, že je tady vynikající kádr. Možná nás trošku zaskočily výpadky v zadních řadách, ale poradíme si. Takže úroveň kádru je srovnatelná, pak je to o trénovanosti, vztazích v kabině, jak to táhne s námi trenéry, vedením. Je tady vysoký předpoklad být úspěšný. Za svou kariéru trénuju druhé nejlepší mužstvo. První byla Plzeň z mistrovské sezony 2014/2015. Teď je to znovu Plzeň, opravdu výborný tým.

Je nějaká meta, se kterou budete spokojený?

Poháry se berou vždycky.