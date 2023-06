Nátlakový a agresivní fotbal. Z toho neustoupíme, říká nový plzeňský kouč

„Kolik řek Plzní protéká? Čtyři. Takže mám ještě rezervu,“ glosoval pak jedenasedmdesátiletý kouč směrem k novinářům rčení o tom, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.

Že převezmete Viktorii ještě jednou, však nikdo nečekal.

Ani já už jsem s ničím nepočítal, to říkám zcela upřímně. Připravoval jsem se spíš na ten klidový stav. Pak přišel telefonát od pana Šádka. Sám jsem si kladl otázku, zda do toho jít. Odpověď znáte. Jsem tady.

Na jaře vás přitom z lavičky Hradce Králové vyhnal nepříjemný covid. Už jste zdravotně fit?

Byl to náročnější covid. Ale dal jsem se do pořádku, byl jsem i v lázních. Byla i varianta, že na tři čtyři zápasy bych se mohl vrátit na lavičku Hradce, ale to už jsem věděl, že tam pokračovat nebudu. Tak jsme se předem domluvili, že dva roky stačí. Hradec už byl navíc zachráněný, návrat by nedával smysl.

Teď máte za úkol znovu nastartovat Plzeň, která měla bídnou jarní část sezony. Bude složité tým vrátit na vítěznou vlnu?

Především je třeba zmínit trenéra Michala Bílka. Na jaře výsledky nebyly, proto mu nebyla prodloužená smlouva. Ale já si ho velmi vážím, v Plzni měl veleúspěšnou éru. Klub pomohl prakticky zachránit, získal titul, dovedl do Ligy mistrů. Ani třetí místo v minulé sezoně není špatné. Samozřejmě, jaro se nepovedlo, to rozhodlo o tom, že na postu trenéra přijde změna. Ale Míšu je třeba velmi ocenit.

A k té týmové psychice?

Každá změna vyvolá jinou psychickou pohodu. Přijdou nové metody, je tady nové koště, změna rétoriky, pohledu na fotbal, což se týká i nějaké reorganizace hry. Ano, pokusíme se hru trochu změnit z hlediska herních schémat, dát vše do pohybu i co se týká intenzity.

Nový plzeňský kouč Miroslav Koubek na prvním tréninku v letní přípravě. Nové tváře v Plzni: hlavní trenér Miroslav Koubek (vpravo), záložník Ibrahim Traoré a asistent Jan Trousil.

V minulé sezoně měla Viktoria po Slovácku druhý nejstarší tým. Teď je novou možnou posilou zatím jen zkušený záložník Traoré ze Slavie. Chcete dát v prvním týmu větší šanci mladším hráčům, kteří se zapojili do přípravy?

Uvidíme. Každý si své místo na slunci musí vybojovat. Hráče zatím tolik neznám, jsou tu osmnáctiletí kluci, před námi je boj o Evropu. Výchozí pozice pro ně není jednoduchá, máme tu dalších dvacet zkušenějších hráčů. Já bych jim to moc přál, uvidíme. Zatím je to pro ně spíš o nasávání, šňupání té prvoligové atmosféry.

Jak konkrétně může brzy pětatřicetiletý Ibrahim Traoré Plzni pomoci?

Ibra je zkušený hráč, který může být přínosem. Ale neznám podrobnosti transferu. Univerzál pro více postů, hlavně ve středu zálohy. Dá se s ním pracovat. V kariéře už projevil velkou odolnost, je to válečník, má velké sebevědomí, psychickou stabilitu, hrál evropské poháry na velkých stadionech. V dané chvíli nám určitě zvyšuje konkurenci.

Je kádr uzavřený, co se týká jeho posílení?

Nic není uzavřené, ve fotbale se může za den stát mnoho věcí. Z mého pohledu to konečné být nemusí, nějaké požadavky jsou.

Na který post konkrétně?

Každý trenér by vám řekl, že do každé řady by rád ještě jednoho hráče. Já říkám do dvou řad.

To se asi netýká postu gólmana, ke Staňkovi a Tvrdoňovi přibyl z hostování v Bohemians 1905 Jedlička. Je Staněk dál jasnou jedničkou?

Odpovím tak, že balík brankářů máme v dobrém stavu. Jsem spokojený. Jedlička v Bohemce dokázal, že je schopný, příjemně překvapil. Mezi tyčemi máme nadstandardně obsazený post. O Jindrovi Staňkovi se nemusíme vůbec bavit. Ano, měl slabší jaro, ale to je sport, má na to právo.

S Hradcem jste hrál agresivní, nátlakový fotbal. V Plzni budete prosazovat podobný styl?

Nátlakovost a agresivita je součástí herního projevu všech kvalitních mužstev, z těch požadavků neustoupíme. Navíc v Plzni má kádr co se týče dovednosti větší kvalitu, větší fotbalovost. Předpoklady pro dobrou hru tady jsou velké.

Už ve středu se dozvíte soupeře pro druhé předkolo Konferenční ligy. Jste napjatý?

Vůbec jsem se tím zatím nezabýval. Ani neznám potenciální soupeře. Naši výhodou je, že budeme nasazení. Uvidíme, co los přinese.

V září vám bude 72 let. Přiznejte, jak dlouho s vámi doma manželka nemluvila, když jste jí řekl, že berete Plzeň?

A věříte mi, že na Plzeň docela slyšela? Ano, odpor tam byl, ale byl to ten nejmenší odpor.