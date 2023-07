Trenér Rezek: Musíme být nadupaní! Ještě jsme klukům zatopili pod kotlem

„Máme 14 dnů do ligy, teď už to budeme jen ladit. I když před týdnem jsem říkal, že jedeme na herní soustředění, a ještě jsme tam klukům trošku přiložili pod kotel,“ usmíval se teplický asistent Jan Rezek.

Důvod nepříjemného letního drilu je zřejmý. „Máme nějakou metu, pokud se chceme odrazit od záchranářských pozic, tak víme, že kondici musíme mít nadupanou. A kluci to chápou, zatím makají skvěle,“ chválí Rezek.

I proto Frťalův pobočník přimhouřil oči, když Teplice proti Ústí využily jen dvě z mnoha šancí. Trefili se pouze útočníci Gning a Jásir.

„Vypracovali jsme si hodně brankových příležitostí, ale musíme brát v potaz i to, že kluci prošli třítýdenním náročným tréninkovým procesem, jsou prostě unavení. Nechceme to na to svádět, ale dá se to omluvit. Je to jedna z věcí, o které víme, budeme na tom pracovat. Určitě nepropadáme panice.“

Teplickým soupeřem měla být původně slovenská Banská Bystrica, ta ale na poslední chvíli zápas odřekla. Skláři si tak narychlo domluvili duel s Ústím.

„Za to mu patří velký dík. Je tam hodně kluků, co prošli Teplicemi, chtěli se ukázat, jak to v takových zápasech bývá. Věděli jsme, že nás nečeká procházka růžovou zahradou, což se naplnilo. Ústí sehrálo velmi dobré utkání,“ ocenil teplický asistent.

Vedení klubu se ještě snaží před ligovým výkopem posílit kádr, trenéři ale počítají i s variantou, že to nevyjde. „Sportovní úsek se rozhlíží po nějakých hráčích, my se ale soustředíme na kádr, co tady momentálně máme. Jsme s ním spokojeni, je tady hodně mladých kluků, co chtějí udělat další krok v kariéře. A tady k tomu mají ideální šanci,“ tvrdí Rezek.

Generálka před startem ligy se odehraje na Stínadlech v sobotu v 15 hodin, soupeřem bude druholigový Varnsdorf. Ligová premiéra čeká skláře v sobotu 22. července s Plzní, výkop bude rovněž v 15 hodin.

Chystá se novinka, dva tábory nejhlasitějších teplických fanoušků spojí síly a budou povzbuzovat skláře společně na jižní tribuně za brankou. Fandit pohromadě chtějí začít od zápasu se Spartou, který se na Stínadlech odehraje v sobotu 19. srpna.