Teplický kouč o testu sparťana Havelky: Je pro nás přínosem

V první půli nastoupily nové akvizice. Michal Bílek na levém kraji záložní řady, na druhé straně Srb Nemanja Krsmanovič. „Kluci si zvykají na nové spoluhráče. Spíš než výkon bychom hodnotili přístup a ochotu běhat, což je pro nás prioritní. A to splnili. Stejně tak mladí Beránek s Bzurou,“ hodnotil v klubové televizi Jan Rezek, asistent teplického trenéra Zdenka Frťaly.

Po přestávce si dres sklářů oblékli testovaní Filip Havelka z pražské Sparty a Lazar Pejčič, který naposledy kopal v Přepeřích. První jmenovaný naskočil ve středu zálohy, druhý vedle něj na levém kraji.

„Havelka má za sebou i prvoligové starty v Liberci a Českých Budějovicích, je přínosem. Pro Laca není jednoduché naskočit z třetí ligy, ale na obou je vidět, že jsou kvalitní hráči,“ chválil je Rezek. „Uvidíme, jak budou pokračovat.“

Teplice zápas otáčely. Beránek vyrovnal, a když hosté dohrávali po vyloučení za udeření Chaloupka do obličeje o deseti, v předposlední minutě srovnal Urbanec a v poslední rozhodl Tadeáš Vachoušek. „Šli jsme do utkání z kondičního bloku, takže prvořadé bylo, že to kluci odmakali a nikdo se nezranil,“ řekl Rezek.

V pondělí skláři vyrážejí na kemp do Blšan, kde ve středu v jedenáct hodin vyzvou Žižkov. „Budeme se už věnovat víc herní stránce a individuální postové přípravě.“