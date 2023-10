Kuchta vysvětloval „gól žehličkou“. A můj post? Trenéři ví nejlíp, kam se mnou, řekl

Taky jste nerozuměli?

„S klukama tak říkáme tomu, když si halvbek zpracovává balon od středního záložníka. Do běhu si ho posune žehličkou, tedy od země do nohy, aby mohl z druhého doteku rovnou centrovat před bránu,“ culil se sparťanský útočník.

„Právě takhle jsem balon před gólem trefil já. Jindra Staněk v bráně Plzně neměl žádnou šanci.“

A vám se po dlouhém čekání zajisté ulevilo.

Byl to důležitý moment, to je bez debat. Nejde jen o to, že jsem se konečně trefil, můj výkon měl i jiné parametry. V poslední době jsem se do šancí příliš nedostával a tvořil jsem hlavně prostor ostatním. Teď ale přicházely balony, s kterými jsem si věděl rady.

Řekl jste si výkonem o místo na hrotu, kam trenéři v předchozích zápasech často staví Victora Olatunjiho?

To je otázka na ně. Já budu hrát tam, kde mě bude mančaft potřebovat, a trenéři ví nejlíp, kam mě mají zařadit. Je však jasné, že na špici útoku je můj primární post. Proti Plzni mi to vyšlo, ale můžu hrát i jinde.

Potěšil vás průběhu zápasu, který byl diametrálně odlišný od derby se Slavií?

Nejvíc mě potěšilo naše zasloužené vítězství, protože jsme získali tři velmi důležité body. Určitě to však byl i jiný zápas ve srovnání s tím, jak vypadalo derby v Edenu. Oba týmy ukázaly kvalitu, snažily se hrát fotbal. Nám perfektně vyšel začátek, chytili jsme se tak, jak jsme si přáli. Škoda jen, že jsme pak mírně polevili a soupeř si vytvořil několik závarů. V čele s Peterem v bráně jsme to však ustáli.

A porazili jste jednoho z konkurentů na čele tabulky.

Věděli jsme, o co se hraje. Na druhou stranu nás další důležité zápasy čekají. Ve čtvrtek proti Betisu, ale ani v domácí lize už nenarazíte na jednoduché soupeře. Proto bereme každé utkání se vší vážností. Nemůžeme si dovolit zbytečně ztrácet.