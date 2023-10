Fotbal, který předvádíme? Správná cesta, těší trenéra Priskeho

Sparta se i po desátém kole udrží v čele před Slavií, s níž minulý týden remizovala 1:1. V dalším nesmírně složitém střetnutí s třetí Plzní zvítězila po právu, což uznal i protivníkův trenér Miroslav Koubek.

„Byl to dobrý zápas ve spoustě ohledů,“ uvedl Priske.

Zasloužené vítězství?

Ano, nakonec ano. K Plzni máme velký respekt, byl to těžký zápas se spoustou soubojů, dlouhých nákopů od Plzně k naší šestnáctce, standardek, dlouhých autů, rohů... Nepouštěli jsme soupeře do šancí, ale zároveň jsem cítil, že kdybychom dali další gól, tak bychom definitivně rozhodli. Ale bohužel.

A tak v závěru musel tým zachránit stoper Martin Vitík, který vyhlavičkoval z brány gólovou střelu plzeňského záložníka Lukáše Kalvacha. Zatrnulo vám?

Prožíval jsem to asi stejně jako zbytek stadionu. Složitý moment, trápili jsme se a bránili, soupeř měl standardky, my se snažili bojovat. Naštěstí byl Martin na správné místě, byl to skvělý zákrok, co nám zachránil vítězství. Vyzdvihl bych, jak situaci řešil, jak ji předvídal. Patří do skupiny hráčů, které chceme rozvíjet, a v posledních pár měsících udělal velký krok dopředu.

Potěšilo vás, že se na rozdíl od minulého týdne hrál v taháku kola fotbal?

Souhlasím, že tu byla lepší atmosféra a že se hrál lepší zápas než minulý týden. Začali jsme velmi dobře, dominovali jsme. Nicméně po příchodu Chorého nám trvalo, než jsme se vzpamatovali. Po přestávce už to bylo padesát na padesát, dobré momenty i situace, nějaké šance. Věděli jsme, že ke konci to může být nervózní, zvlášť při standardkách, v nichž je Plzeň silná.

Máte za sebou dva zápasy s oběma největšími konkurenty. Co vám to ukázalo?

Naše rozpoložení po dvou utkáních se hodnotí těžko, sezona bude ještě dlouhá. Čeká nás spoustu zápasů, další duely s oběma rivaly Slavií a Plzní a třeba i s Baníkem, který se zlepšuje. Klíčové je soustředit se především sami na sebe. Rozvíjet se a zlepšovat, vytvářet na sebe tlak. Jsem rád za výsledky ve velmi nabitém kalendáři, ovšem k tomu, abychom v nich pokračovali, je nutná disciplína a tvrdá práce.

Zmínil jste rozvoj a zlepšování, těší vás, jaký pokrok dělá Matěj Ryneš? Patřil k nejlepším na trávníku.

Je jedním z těch, kteří dělají správné kroky. Víme o jeho ofenzivních kvalitách, věděli jsme o nich už loni v létě, kdy pak odešel hostovat do Hradce. Ještě nám ale u něj chyběly defenzivní dovednosti. Na to jsme nároční, především na intenzitu hry. Ale Matěj se zvedl, rozvíjí se a udělal velmi dobrý progres. Odehrál velmi dobrý zápas.