Sparta je ve vývoji o rok před námi, vyhrála zaslouženě, řekl Koubek z Plzně

Viktoria, která do Prahy přicestovala po dvanácti vítězstvích za sebou, nezklamala. Se Spartou sehrála otevřenou partii. „To byl náš záměr,“ potěšilo jejího kouče, že se soupeři jeho tým vyrovnal.

Líbilo se mu také, že téměř osmnáct tisíc diváků na tribunách sledovalo pohledný duel, styl nahoru dolů. Že se zápas nezvrhl v podobnou bitvu, jako před týdnem pražské derby Sparty se Slavií.

„Fotbal musí jít tímto směrem, herním směrem. Nedělat z toho wrestling nebo MMA, to není naše filosofie,“ zdůraznil Koubek.

Zvítězila domácí Sparta zaslouženě?

V kontextu zápasu ano. Vypracovala si víc nebezpečných situací, ukázala vysokou kvalitu.v presinku či přechodu do útoku. Sparta je ve vývoji o rok dál, my mužstvo teprve přestavujeme. Bude to chtít čas, abychom třeba lépe vstoupili do utkání.

Už ve třetí minutě jste po brance Qazima Laciho prohrávali.

V úvodu jsme neměli dostatečnou kvalitu, chyběl nám pohyb, odvaha, vázla nám rozehrávka. Nedovedli jsme si poradit s presinkem Sparty, naši mladí stopeři si nevěděli rady. Hráli jsme příliš dlouhých míčů, tak jsem tam musel Tomáše Chorého. Což prospělo, předek posílil.

Ibrahim Traoré, kterého jste ve 36. minutě Chorým nahradil, však vypadal rozladěně. Můžete to střídání trochu rozvést?

My jsme vsadili na to, že Sparta nastoupí se dvěma středopolaři a že tudíž budeme mít v poli početní převahu. Že budeme víc na míči. Jenže na to bychom museli mít tu rozehrávku. Střídání nebylo nic proti Ibrovi, jeden z těch tří (Šulc, Bucha, Traoré) musel jít ven, když už to teda nakopáváme. Chorý do takového stylu pomůže.

Tou dobou jste prohrávali už 1:2.

To byla velká chyba, že jsme hned po vyrovnání inkasovali. Trošku jsem se zlobil, nesplnili jsme jasně zadaný úkol a pykali jsme za to. Potom jsme se dostali do hry, v závěru půle jsme měli dobrou pasáž. V druhém poločase jsme měli optickou převahu, ale Sparta si svůj náskok aktivně hlídala. Po našich ztrátách měla velmi dobrý přechod do útoku a nám se nedařilo dostat se do šancí. Měli jsme jednu hlavičku Chorého, ale soupeř měl čtyři pět gólových brejků. Když to tak sumíruju, je vidět, že Sparta zaslouženě vyhrála.

Na Letnou jste přijeli po sérii dvanácti výher, jak jste si představovali, že tady zápas bude vypadat?

Určitě jsme si věřili, neobávali jsme se ničeho. Ovšem potom na trávníku jsem cítil respekt ze soupeře. Sparta nastoupila v evropském tempu, snažíme se o to taky, jsme na dobré cestě, ale Sparta je zkrátka trochu dál. To dostupování, souboje, presink, intenzita... Můžete si věřit, jak chcete, ale jakmile na vás soupeř spustí tohle, tak potíže máte.