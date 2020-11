Opět dvougólový Kuchta: Kluci mě krásně našli, Stanciovi jsem trefu sežral

„První poločas nebyl ode mne dobrý,“ přiznal odchovanec Sparty, který letos v létě přišel do Slavie z Liberce. „V tom druhém mě kluci krásně našli, dal jsem dvě branky a uklidnilo se to.“



Při tom vašem druhém gólu jste dorazil do prázdné branky střelu Stancia. Nezlobil se, že jste mu gól vzal?

Ze začátku jo... Ale po zápase jsme se tomu smáli. Jsem útočník, jsem hladový po gólech. Je fakt, že jsem mu to sežral. Aspoň má asistenci, snad ho také potěší. Hlavně jsem byl rád, že jsem nebyl v ofsajdu.

Sudí čekal, jestli gól posvětí jeho asistenti u videa. Byl jste si jistý, že nešlo o postavení mimo hru?

Nebyl. Takže když rozhodčí ukázal na středový puntík, moc jsem si oddechl. A dostali jsme se pak ještě více do pohody.

Ta vám zpočátku chyběla, že?

Vyhráli jsme sice vysoko, ale po té reprezentační pauze to bylo náročné. Nezachytili jsme začátek, kdy Opava na nás nalezla a naštěstí neproměnila šance, které měla. Pak jsme převzali iniciativu a zaslouženě vyhráli.

Čím to bylo, že jste ve druhém poločase už měli jasně navrch?

Je to jedno s druhým... Opavští otevřeli hru, snažili se vyrovnat, dát kontaktní gól. My jsme už věděli, jak na ně. A v kabině jsme si řekli, ať nepanikaříme, přidali jsme více klidu a z toho padlo pět gólů.

V této sezoně jste dal čtyři góly, dostáváte se do základní sestavy. Takže s týmem se sžíváte dobře?

Osobně se cítím dobře, vyhráváme. Snažím se mužstvu pomáhat a samozřejmě jsem rád, že přišly i góly. Zpočátku jsem se v koncovce trápil, ale zlomilo se to zápasem proti Nice.