Je plus, že to Slovácku šlape, říká Kliment po návratu do české ligy

„Hledal jsem nějaké možnosti, kam po něm jít. Sice jsem už hrál půl roku v béčku Stuttgartu a říkali, abych zůstal do léta, ale přišlo mi to jako zbytečné prodlužování něčeho,“ líčí šestadvacetiletý rodák z Jihlavy.

V roce 2015 byl se třemi góly nejlepším střelcem mistrovství Evropy hráčů do 21 let, následně z Vysočiny přestoupil do bundesligového Stuttgartu, odkud po roce odešel na dvouleté hostování do Bröndby Kodaň. Právě tam se předloni na jaře v duelu s Aalborgem vážně zranil.

„Bylo to úplně zbytečné. Při našem vedení 3:0 jsem v 90. minutě zajel do obranného souboje a soupeř mi nohu přisedl. Myslel jsem si, že to bude v pohodě, i jsem vstal. Ale ten, kdo ke mně přiběhl, hlásil hned, že konec,“ vybavuje si Kliment.

„Šlo o křížový a postranní vaz. Po první operaci rekonvalescence neprobíhala tak, jak jsem si představoval, a když jsem přijel do Německa, zjistilo se, že musím jít s kolenem na další operaci. To nebylo nic moc.“

Přesto s ním Stuttgart v létě o rok prodloužil smlouvu. „Slíbili mi, že dostanu nějakou šanci v áčku, což se ale na podzim nestalo. Přitom si myslím, že za béčko jsem hrál dobře, při deseti startech v základu jsem dal šest gólů. Ale s áčkem jsem jen jednou trénoval a v béčku byly hrozné boje s trenéry, nefotbalové věci, které jsem neměl moc sílu řešit.“

Kontrakt se proto rozhodl předčasně ukončit a hledal si nové angažmá. Nakonec se rozhodoval mezi Slováckem a Emmenem, čtrnáctým týmem nizozemské ligy.

Jan Kliment v dresu VfB Stuttgart.

„Slovácko vyhrálo asi tím, že je to doma. Působí na mě jako rodinný klub, je tady dobrý trenér, který ví, co chce hrát. V Holandsku byla navíc hlavním hřištěm umělá tráva, což pro mé koleno není úplně dobré,“ poznamenal Kliment.

Svou roli sehrálo i to, že Slovácko na podzim překvapilo a přezimuje na šestém místě. „Určitě bylo jedním z lákadel, že tady hrají atraktivní fotbal,“ přiznal. „Ale nemůžu říct, že bych sem nešel, pokud by byli dvanáctí. Kdyby o mě měli zájem jako teď... Každopádně je to jen plus, že jim to teď šlape.“

V jakém stavu do Slovácka přišel, naznačí až příští týdny. „Jsem právě docela zvědavý na srovnání Slovácka a béčka Stuttgartu. Teď nemůžu říct, jestli budu strádat, nebo naopak mít navrch. Myslím, že fyzicky jsem úplně v pohodě, měli jsme tam třikrát týdně dvoufázové tréninky, bylo to spíš až do úmoru. A na konci jsme dělali testy, které jsem měl lepší než před zraněním, takže si myslím, že v tom by problém být neměl,“ věří Kliment.

Jan Kliment, nová posila Slovácka, na startu zimní přípravy.

Dobře si přitom uvědomuje, že trenér Martin Svědík má na kondici vysoké nároky. „Něco jsem četl, ale shodou okolností jsem měl v Německu i pak v Dánsku trenéra Zornigera, který hraje možná i stejným stylem, presuje se do té doby, dokud se nezíská balon, lítá se po celém hřišti nahoru dolů, přípravy byly taky dost náročné,“ vzpomíná. „Nikdo to nemá rád, ale leden se dá přežít a pak už to je v pohodě.“

Ve Slovácku podepsal smlouvu na rok. „To je asi výhodné pro obě strany, coby nějaká zkouška. Nikdo neříká, že tady pak nemůžu pokračovat,“ uvažuje. Po německé a dánské zkušenosti ho to ale dál táhne i na západ. „Mám takovou vizi. Závisí to na mně, jak mi to půjde, na štěstí, na dalších okolnostech.“