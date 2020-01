Příprava začala: Drobný pokračuje, Slovácko získalo do útoku Klimenta

Fotbalová pauza skončila. S výjimkou Jablonce, který do přípravného období vstoupí až v úterý, se vrátily zpátky do práce všechny ligové týmy.



Slavia, suverénní lídr tabulky, v neděli odletěla na první soustředění do španělské Marbelly bez kapitána Škody a záložníka Hušbauera, kteří mohou jednat o přestupu do zahraničí.

Druhá Plzeň zahajuje novou éru pod slovenským trenérem Adriánem Guľou i s novou posilou Alvirem či navrátilci z hostování Buchou, Havlem, Šulcem, Ekpaiem.

Sparťané se zase sešli v pondělí v Praze i se záložníkem Polidarem, který dosud hostoval v Příbrami. Do tréninku s prvním mužstvem se zapojí i mladší dorostenec Karabec.

A ti ostatní?

Mladá Boleslav S týmem je i Komličenko. Zatím

Na startu zimní přípravy se v Mladé Boleslavi hlásil Nikolaj Komličenko, autor deseti ligových gólů, o jehož odchodu se však spekuluje. S týmem jsou podle klubového webu také Tomáš Wágner, jenž se vrátil z hostování ve Zlíně a nově záložníci David Douděra a Arutjun Grigorjan.

V Boleslavi také trénuje stoper Ondřej Mazuch.



„Je to čistě nezávazné, žádná zkouška, ne že bychom měli předjednanou smlouvu. Jen mi umožnili začít po zranění zase fungovat,“ uvedl bývalý hráč Anderlechtu, Dněpropetrovsku, Sparty či naposledy Hullu.

Český reprezentant do 21 let Douděra, který může nastupovat i v obraně, přišel do týmu před Vánoci z druholigové pražské Dukly. Středočeši se s Douděrou domluvili na několikaleté smlouvě.

Jednadvacetiletý arménsko-ruský záložník Grigorjan zamířil do Mladé Boleslavi na roční hostování z rezervního týmu Krasnodaru.

Mladé Boleslavi náleží po podzimní části pátá pozice. V přípravě se zúčastní Tipsport ligy a v závěru ledna i Malta Cupu. V generálce před startem jarní fáze české ligy se představí na hřišti Bohemians 1905.

Slovácko Restart nejlepšího střelce malého Eura

Šestadvacetiletý Jan Kliment se do české ligy vrací po čtyřech a půl letech. Po domácím Euru do 21 let, kde se s třemi góly stal nejlepším střelcem šampionátu, přestoupil z Jihlavy do Stuttgartu. V bundesligovém celku se ale neprosadil a odešel na hostování do Bröndby.

V Kodani ožil a dostal se i do seniorské reprezentace, za kterou odehrál pět zápasů, loni na jaře si ovšem vážně poranil koleno a musel se podrobit dvěma operacím. Zdravotní problémy ho navíc připravily o možnost proměnit hostování v Bröndby v přestup. Po návratu do Stuttgartu sice s klubem prodloužil o rok smlouvu, ale působil už jen v rezervním týmu.

„Není to po zranění vyloženě první příprava. Určitý restart to ale je, když jsem dva roky pořádně nehrál. Doufám, že se brzy dostanu do formy,“ uvedl pro klubový web Kliment, který by měl ve Slovácku nahradit Patrika Hellebranda, jenž zamířil do vedoucího celku ligy Slavie.



Baník Ostrava Nový trenér Kozel, Baroš se připojí později

Fotbalisté ostravského Baníku se poprvé sešli s novým trenérem Lubošem Kozlem, který do přípravy povolal z dorostu tři mládežnické reprezentanty: Jakuba Tamajka, Jakuba Drozda a Timofeje Barkova.

„Zapůsobilo na mě, že Baník přemýšlí v dlouhodobém horizontu. Že není priorita, co bude za měsíc. Chceme určitě áčko více otevřít mladým hráčům z akademie, což ještě ovšem neznamená, že tady teď všichni ti kluci z dorostu zůstanou nastálo,“ podotkl Kozel, který na pondělním srazu však neměl kompletní tým.

Osmatřicetiletý útočník Milan Baroš se do tréninku zapojí v úterý, zahraniční fotbalisté Dyjan de Azevedo a Dame Diop dostali od klubu svolení začít až 10. ledna.

V kádru je osmadvacet hráčů, z hostování na Slovácku se vrátil Ondřej Šašinka, odešel Lukáš Pazdera, jinak Baník žádné změny nehlásí. Připravovat se bude už na zrekonstruovaných Bazalech, kde se nově nachází kompletní zázemí klubu.



Dynamo České Budějovice Drobný i Sivok zůstávají

Ligový nováček a nejpříjemnější překvapení podzimu udržel zkušené borce Tomáše Sivoka a Jaroslava Drobného.

„Mým velkým přáním bylo, aby tady pokračovali dál a to se mi splnilo. Jarda Drobný upřednostnil Dynamo před nabídkou z bundesligy a za to jsme velice rádi,“ uvedl trenér David Horejš.

České Budějovice uzavírají první polovinu tabulky, před posledním zápasem podzimu, který na Slavii prohráli 1:4, drželi výjimečnou sérii sedmi výher v osmi zápasech. Na jaře v týmu nebudou pokračovat Ubong Ekpai, Dzon Delarge, Matěj Helešic a Zinedin Mustedanagič.

„První tréninková jednotka byla herní. Celá na hřišti. Už od úterý ale najedeme na dvoufázovou přípravu. Chceme ten čas, který máme, maximálně využít. K tomu patří i fakt, že kluci už dostali v týdnu před začátkem přípravy individuální plány,“ podotkl pro klubový web kouč Horejš.



Olomouc Bez Plška, ale pořád s Jemelkou

Kádr desátého celku ligy začátkem roku opustil nejlepší podzimní střelec týmu Jakub Plšek, který se upsal ambicióznímu maďarskému celku Puskás Akadémia FC. Kvůli zranění do přípravy zatím nezasáhne útočník Martin Nešpor, jeho rekonvalescence stále pokračuje.

Na Hané zůstává stoper Václav Jemelka, o jehož možném odchodu do kazašského Kajratu Almaty psala média. „Klub v tuto chvíli nemá zájem žádného hráče uvolňovat. Nabídky, které dorazily, nejsme v tomto okamžiku ochotní akceptovat,“ vysvětlil Ladislav Minář, sportovní manažer Sigmy.

Otazník stále visí nad dalším angažmá bývalého reprezentanta Václava Pilaře, který byl během podzimu přeřazen do béčka za kritiku trenéra Látala v tisku. Pilař dnes na srazu chyběl a podle zpráv z klubu bude jeho další účinkování v Sigmě předmětem jednání v nejbližších dnech.

Trenér Radoslav Látal přivítal na dopoledním srazu 27 hráčů. Sigma sehraje během zimy osm utkání, příprava vyvrcholí týdenním soustředěním v Turecku. Jediným nováčkem v týmu je ekvádorský útočník Luis Arroyo.



Slovan Liberec Hromada místo Oscara

V neděli byli v Praze na kondičních testech, na začátku nového týdne se sešli k tréninku na stadionu U Nisy. Až na Oscara Dorleye, který zamířil do Slavie, a dalšího záložníka Bojana Dordiče má kouč Pavel Hoftych k dispozici stejný kádr jako na podzim.

Dva odchozí fotbalisty nahradil nově příchozími, oběma ze Slavie: středopolař Jakub Hromada vyplní místo po Oscarovi, klub rovněž ladí podmínky hostování bosenského forvarda Imada Rondiče, který střílel góly za slávistickou rezervu ve třetí lize.

Teplice Hora míří do Lotyšska

V Teplicích po návratu ze Slavie nezůstane útočník Jakub Hora. V pondělí se sice hlásil na startu zimní přípravy na Stínadlech, dolaďuje se ovšem jeho hostování s opcí na přestup v lotyšské mistrovské Rize.

„Jsme téměř domluvení, ale dokud není podepsáno, nic není hotové. Věřím, že v nejbližších hodinách a dnech to dořešíme,“ uvedl sportovní ředitel sklářů Štěpán Vachoušek. A trenér Stanislav Hejkal jej doplnil: „Kuba má přání do Rigy odejít, nebudeme mu dělat problémy, ale musí to být ekonomicky výhodné pro klub. Pokud mu to nevyjde, budeme s ním počítat jako s hráčem FK Teplice.“

Nejlepšího střelce sklářů minulé sezony s 11 góly si během podzimu zapůjčila Slavia, ale opci na něj neuplatnila a vrátila ho na Stínadla.

Z podzimního kádru na startu přípravy chyběli Jindráček (má povolení připravovat se s Příbramí), Hasil (testuje ho Sokolov) a Royo s Jeřábkem (přeřazeni do béčka).

Naopak do Teplic na testy dorazil australský brankář Jasmin Keranović, který má zkušenosti z anglického West Bromwich Albion. S týmem se bude zatím připravovat do odletu na kyperské soustředění, před ním se rozhodne, zda ho skláři angažují. Další nováčci by měli dorazit nejspíš ještě v tomto týdnu.

„Jeden hráč by měl přijít snad už ve středu na hostování, druhý je český hráč, který se vrací ze zahraničí. Doufáme, že nejpozději před odletem na Kypr to doladíme,“ věří Hejkal. „Stačí mi dvě posily do základu, protože velká obměna kádru přišla v létě. A na zkoušení už teď není čas,“ tvrdí kouč.

Přeje si získat středového hráče na pozici číslo 6 a stopera. „Na podzim jsme překvapili ligu tříobráncovým systémem, ale pak nás soupeři přečetli a my potřebujeme zase něco změnit. Mít dva zažité herní modely, abychom je mohli měnit i ­během utkání. A na to potřebujeme dalšího stopera.“

Útočník Jakub Hora na startu zimní přípravy fotbalových Teplic.

Na kraj měly Teplice vyhlédnutého slávistu Zeleného, ten ale nakonec odjel s mistrovským týmem na soustředění. A pokud by se neprosadil v nabité Slavii, upřednostnil by zahraniční angažmá. „Zpátky do hry chceme zapracovat Pavla Moulise, který z toho v tom tříobráncovém systému trošku vypadl. Má nadstandardní levou nohu, dokáže dát gólovou přihrávku i branku. Na konci podzimu se také velmi dobře jevil Radosta na křídle, i on dostane prostor.“



Teplice, jedenáctý celek ligové tabulky, v sobotu od 11 hodin v prvním herním testu vyzvou na své umělé trávě druholigové Ústí. (obi, bek)

Fastav Zlín Nováček Ikaunieks a šest odchodů

S fotbalisty Zlína zahájil přípravu útočník Davis Ikaunieks, který se do české ligy vrátil z Rigy. Dřív nastupoval za Jihlavu a Jablonec. Z hostování v Líšni je zpátky také obránce Ondřej Bačo.

„Ještě bychom chtěli přivést jednoho záložníka,“ naznačil generální manažer klubu Zdeněk Grygera. Ve hře je návrat bosenského ofenzivního fotbalisty Mehanoviče z kazašského Ordabasy. Zatím je ale zraněný.

Chybí naopak šestice fotbalistů, která ve Zlíně dál pokračovat nebude: Zdeněk Folprecht, Andro Giorgadze, Josef Hnaníček, Dominik Mašek, Pablo Podio a Tomáš Wágner.

Bohemians Zpátky je obránce Šmíd

Zatím bez nových posil odstartovali zimní přípravu fotbalisté Bohemians 1905. Z hostování v druholigovém Brně se vrátil stoper Michal Šmíd.

Podle klubového webu se do přípravy zapojili také obránce Martin Dostál, který na podzim kvůli zranění nehrál, a útočník David Puškáč, jenž v podzimní části naskočil v lize jen na 26 minut. Naopak beci David Bartek a Lukáš Pokorný musí kvůli zdravotním indispozicím trénovat individuálně.

S Pražany už není záložník Milan Havel, jemuž skončilo hostování z Plzně. Nové angažmá si můžou hledat obránce Jan Vondra a záložník Jan Havlena.

Bohemians se po dvaceti kolech podzimní části nacházejí na 13. místě. Mužstvo trenéra Luďka Klusáčka se během zimní přípravy představí v Tipsport lize a poté ho čeká soustředění v Turecku. Jeho příprava na jarní fázi nejvyšší české soutěže vyvrcholí v únoru v Ďolíčku přípravným duelem s Mladou Boleslaví.

Opava V hledáčku Hnaníček i Železník

Čtrnáctá Opava usiluje o Josefa Hnaníčka a Lukáše Železníka ze Zlína. Opačným směrem by mohl naopak zamířit obránce Dominik Simerský.

Na startu přípravy se naopak hlásil obránce Matěj Helešic, hráč Baníku, který na podzim působil v Českých Budějovicích.

„V létě jsem se rozhodl pro České Budějovice, kde jsem působil dvě sezony. Bohužel v posledním půlroce už to nebylo podle mých představ, protože jsem nedostával tolik příležitostí. Nyní se Opava ozvala znovu. Nad její nabídkou jsem neváhal,“ uvedl Helešic pro klubový web..

Karviná Šašinka míří k rivalovi v boji o záchranu

V Karviné nebude na jaře útočník Jakub Šašinka, který pokračuje v Příbrami, u rivala v boji o záchranu. Končí také útočník Stiven Petkov, záložník Tomáš Weber, obránce Ján Krivák i brankář Libor Hrdlička, ti si mohou hledat angažmá.

Další změny klub zatím neoznámil.

Příbram Konec Zemana, Kodra i Květa

V týmu poslední Příbrami nebudou pokračovat vedle Martina Zemana ani mladí Marek Kodr a Roman Květ, což je překvapení.

Příbram zároveň přišla o Matěje Polidara, jenž zahájil přípravu ve Spartě, které od léta patří. Jiný záložník Marko Alvir zase přestoupil do Plzně.

A posily? Zmíněný Šašinka, který patří Baníku, a s ním také obránce Peter Kleščík z Trenčína a útočník Martin Jindráček, jenž naposledy působil v Teplicích. Z hostování v Hradci Králové se vrátil Jan Kvída.