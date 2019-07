Nevím, co od sebe očekávat, přiznává Kliment po vleklé rehabilitaci

V sobotu se Kliment v dresu rezervy VfB Stuttgart konečně vrátil na hřiště. A co víc, v přípravném zápase proti Zuffenhausenu pomohl k výhře 7:0 i jednou brankou.

„Jo, dal jsem gól. To jsem si splnil,“ usmíval se nejlepší střelec mistrovství Evropy hráčů do 21 let v roce 2015. „Snad něco z toho ve mně ještě zbylo,“ přeje si.

Po všech vašich vleklých zdravotních peripetiích na úvod rozhovoru snad ani nemůže zaznít jiná otázka, než jak se aktuálně cítíte?

Dobře. Odehrál jsem první zápas za béčko a nebylo to zlé. Jen asi potřebuji maličko dohnat kondici. I když jsem to čekal asi horší. Ale prostě: musím si na to vše znovu zvyknout. Na hřiště, na to, že jste kopačkách, že vás bolí nohy...

Jak dlouho jste už v tréninku?

Přibližně měsíc. Trénoval jsem asi tři týdny před dovolenou, teď znovu týden. Před tím jsem sám chodil do posilky, dělal věci s míčem. Ale s týmem jsem byl měsíc.

Vám ve Stuttgartu vypršela původní tříletá smlouva. Už víte, co bude dál?

Původní smlouva mi končila, ale prodloužil jsem ještě o rok. S tím, že začínám v béčku, protože áčko trénuje déle. Nevěděl jsem, jestli budu stoprocentně fit. Takže jsem v béčku a uvidíme, co bude dál.

Potěšilo vás, že vám Stuttgart dal novou smlouvu. I když jste tak dlouho mimo hru - a před tím jste dva roky strávil na hostování? Vypadá to, že s vámi stále počítají.

Jsem rád. Nevím, jestli se mnou úplně počítají, to bych možná začínal v áčku. Ale určitě mi dali šanci se ukázat. A uvidíme, co bude dál. Utíkat se mi nikam nechce. Jen trošku nevím, co do sebe samotného mám čekat. Je dobře, že si to můžu osahat za druhý tým Stuttgartu. A bude záležet, jak to půjde.

Jan Kliment * Fotbalový útočník, odchovanec FC Vysočina Jihlava, narozený 1. září 1993. * Nejvíce na sebe upozornil během mistrovství Evropy hráčů do 21 let v roce 2015, kdy v utkání proti Srbsku vstřelil tři branky. Díky svému hattricku se stal nejlepším střelcem šampionátu. * V červnu 2015 přestoupil do tehdy bundesligového VfB Stuttgart, kde se však výrazně neprosadil. Více prostoru dostal v dánském Bröndby Kodaň.

Nebyla znovu ve hře možnost nějakého hostování?¨

Určitě jsme se bavili o tom, že mi Stuttgart nebude bránit, pokud na hostování budu chtít odejít. Ať už teď, nebo pak v zimě. Určitě bych se ale chtěl porvat o místo tady. Vím, že to nebude jednoduché. Skoro rok a půl jsem nehrál, hráčů je tady hodně. Ale nikdy neříkej nikdy. Věřím v to a uvidím, co se stane.

Jak vlastně vzpomínáte na dvě sezony v Bröndby Kodaň?

Tam jsem byl spokojený hodně. Mohl jsem i zůstat, ale bohužel. Kodaň neměla moc finančních prostředků, hodně lidí ze základní sestavy kvůli tomu odešlo, takže by to asi nebylo úplně dobré. Ale vzpomínám na to určitě rád. Je to klub, přes který jsem se dostal do reprezentace. Takže jen v dobrém, měl jsem to dobře nakopnuté. Jenže pak přišlo to zranění.

Místo Dánska jste zpět v Německu. Jaký je život ve Stuttgartu?

Možná trochu jiný než v Dánsku, protože tam byl život hodně drahý. Přišlo mi, že je fakt všechno předražené. Zato v Německu se mi líbí. Mám tady velký byt a svůj klídeček. Dlouho jsem byl doma v Česku, kde jsem musel obskakovat všechny babičky. Teď mám zase chvilku pro sebe, čas na svoje věci.

Když mluvíte o tom, že jste hodně času trávil v Česku, sledoval jste i fotbal v Jihlavě?

Sledoval. Byl jsem se podívat i na rozhodujícím zápase, kdy hráli o postup do první ligy. A sledoval jsem i Brno, protože tam mám dobrého kámoše, Lukáše Kryštůfka. Takže jsem byl taky v Brně na jednom barážovém zápase.

Po baráži se hodně řešilo, zda duely s Karvinou byly řízeny férově. Jak jste to viděl vy?

No, asi to nebylo úplně do čistoty. Já jsem si původně myslel, že je pravidlo, že když gólman mimo vápno zahraje rukou, je to žlutá. Ale pak jsem zjistil, že to měla být červená. Což mi přijde, že je velká hrubka. Ale celkově bych neřekl, že zápas byl řízený na jednu stranu. To ne. Ale úplně férové to asi nebylo.

Co jste říkal na to, jak Vysočina bojovala o opakování zápasu?

Bylo by to hezké, ale myslím, že to se asi nemůže uskutečnit. Že by se hrála nějaká odveta touto formou, to nehrozí.

Český útočník Jan Kliment během utkání s Katarem.

Takže zkrátka platí výsledek, který byl dosažen na hřišti.

Bohužel. Na druhou stranu musím říct, že Jihlava měla za stavu 1:0 velkou šanci na malém vápně. Kdyby to dali, tak se nikdo o tomto nebaví. Takže to má své pro i proti.

Zmiňoval jste, že jste po dovolené. Prozradíte, kam jste se byl podívat?

Na dovolené jsem byl s manželkou - oženil jsem se v létě - na Havaji.

Tak to byla příjemná záležitost.

Super. Až na to cestování.

Kolik hodin jste strávil v letadle?

Dvě hodiny jsme letěli do Říma, pak dvanáct hodin do Los Angeles a dalších šest na Havaj. Takže to bylo fakt náročné. Navíc tam je to otočené úplně naruby, když je u nás devět večer, oni mají devět ráno. Proto vám trvá dva dny, než se trochu zmátoříte.