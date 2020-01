Dobrá změna, říká kapitán fotbalistů Slovácka o chorvatském kempu

„Minutáž hráčů je teď různá, spíš má splňovat kondiční stránku. A hlavně včerejší zápas jsme měli hrát ve vysokém tempu, i přes únavu do něj jít naplno,“ popisuje Daníček. „Zároveň si musíme plnit i taktické věci, abychom se sehráli s novými kluky. Není to tak, že si jdeme jen zaběhat.“

Daníček se proto nevyhnul úlevám ani ve chvíli, kdy mu sudí v 70. minutě úterního utkání proti týmu nižší slovinské soutěže Brinje Grosuplje (6:1) ukázal červenou kartu a nařídil jeho povinné střídání. „Vyřešilo se to tak, že jsem si pak šel to, co bylo potřeba, ještě doběhat. A od trenéra jsem dostal za vyloučení i výtku,“ poznamenal osmadvacetiletý štítový záložník.

Červená karta se v přípravných zápasech vidí jen zřídka. Hlavní aktér navíc s verdiktem rozhodčího nesouhlasil. „Byl tam nějaký ostřejší skluz proti mně. Divil jsem se, proč to nepískl, a reagoval jsem slovy: Hej! Hned jsem pak běžel zpátky a normálně jsem si odplivl, což ale opravdu nebylo myšleno jakkoliv proti němu. On ale pískl a dal mi červenou, prý to pochopil jako urážlivé gesto.“

Až na tento incident a celkovou náročnost přípravy ale Daníček premiérový pobyt týmu v Chorvatsku hodnotí pozitivně.

„Trénujeme na přírodní trávě, která je sice průměrná, ale rozhodně lepší než umělka v Česku. I když ta je teď v Kunovicích nová, naše záda a nohy ten rozdíl ocení,“ zdůraznil Daníček.

Slovácko v zimě pravidelně vyráží do Turecka, v minulých dvou letech tam vyrazilo vždy dvakrát, o rok dříve si zase pobyt protáhlo skoro na tři týdny. Letos tam bude dvanáct dní na přelomu ledna a února.

„Je dobré změnit prostředí i soupeře,“ zmínil Daníček, že při pobytu v Turecku se hraje především s ruskými či severskými týmy a v domácím prostředí především se Slováky. „Tentokrát se potkáváme s tím nejlepším z Chorvatska.“

Slovácko už porazilo 2:1 Rijeku, aktuálně třetí tým ligy a loňského vítěze poháru. V sobotu jej pak čeká Dynamo Záhřeb, které z posledních čtrnácti ročníků ovládlo ligu třináctkrát a suverénně v čele je také letos.

„To je obrovský klub. Bude zážitek si proti nim zahrát,“ těší se Daníček.