Hora přišel do Budějovic potřetí. Teď už jako zkušený vůdce ofenzivy

Poslední dva roky jste byl v cizině a netajil jste se touhou v zahraničí zůstat. Proč tedy Dynamo?

Od začátku jsem na rovinu říkal, že bych chtěl mít do 30. června vyřešené angažmá v zahraničí. Patřil jsem ale Teplicím, kde chtěli určitou částku. Přišla nabídka z nejvyšší polské soutěže, ale nebyla dostatečně vysoká. Řešily se i další varianty, ale musel bych být volný, takže cizina nevyšla. Pak už jsem nechtěl čekat a cítil jsem, že o mě Dynamo opravdu stojí.

Co vás přilákalo?

Hodně se mi líbilo, jakým stylem se Budějovice prezentují. Pro byla i rodina. Byl jsem tak na 90 procent rozhodnutý a definitivně mě přesvědčil Jan Nezmar (bývalý sportovní ředitel Slavie Praha a poradce polského klubu Podbeskidzie Bielsko-Biala). Řekl mi, že je Dynamo stylem fotbalu týmem pro mě. Sehrál v tom zásadní roli.

Po dvou hostováních je to už třetí působení v Dynamu.

Do třetice všeho dobrého. Na to jsem myslel, když došlo k prvnímu kontaktu. Znám tady hodně lidí i stadion a pamatuji si na město. Doufám, že to bude úspěšný návrat.



Obě předchozí působení byla povedená. V součtu jste tady posbíral 28 startů, sedm branek a čtyři asistence.

Byl jsem tady vždy na půlročním hostování z Plzně a pokaždé se mi dařilo. Myslím, že jsem tady nezklamal a čísla jsem měl, takže doufám, že na to navážu a ideálně ještě vylepším.

Hrál jste za Rigu FC v Lotyšsku a naposledy za polský klub Podbeskidzie Bielsko-Biala. Byly to cenné zkušenosti?

Obě štace byly úplně jiné. Na Rigu vzpomínám v dobrém, protože tam bylo super město, ale liga neměla takovou úroveň, co se týče stadionů a zázemí, i když to naše bylo velmi kvalitní. Byla to velká škola například kvůli jazyku. V Polsku je vše na velmi profesionální úrovni, moc se mi tam líbilo.

Do Polska míří řada českých hráčů a hodně se řeší srovnání s tuzemskem. Jaké tam jsou podmínky?

Bohužel jsem nezažil fanoušky, jen na posledním zápase s Legií Varšava a to byl hukot. Jinak se celkové zázemí nedá vůbec srovnávat, ty podmínky jsou tam na úplně jiné úrovni. Zapůsobilo to na mě. Fotbalově je to odlišné, česká liga je běhavá, taktická i soubojová. V Polsku je hodně hráčů, kteří mají individuální kvalitu, ale to tempo tam není tak intenzivní.

Jakub Hora na tréninku Teplic

Co čekáte od nového angažmá?

Na Budějovice jsem koukal a myslím, že by mi rukopis trenéra Davida Horejše měl sedět. Měl bych do toho pasovat. Budu se snažit dělat maximum pro to, aby bylo Dynamo úspěšné.

Víte, co od vás trenér David Horejš očekává?

Měl bych přinést určitou kvalitu, mluvit na hráče a být tím vůdčím typem. V případě pozic jsme řešili v podstatě všechny ofenzivní posty. Musím dokázat, že sem patřím a klubu pomůžu. Nepřišel jsem si sem dohrát kariéru. Mám motivaci se ještě podívat ven. Chci, abychom naší hrou fanoušky bavili.

Poznal jste v kabině nějaké známé tváře?

Samozřejmě kustoda Radomila Procházku. Před lety jsem tu byl s Michalem Škodou a z dorostu s námi chodil trénovat Lukáš Havel. S Martinem Sladkým jsem byl v Plzni. Další hráče znám od vidění, těším se, až se víc poznáme.