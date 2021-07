Rok pod Látalem mě dohnal, připouští Sladký. A míří do Budějovic

Poslední půlrok však nechodil do práce rád. Trenér Radoslav Látal dával přednost v sestavě Sigmy svému synovi a ani návrat kouče Václava Jílka už devětadvacetiletého defenzivního univerzála nepřiměl změnit názor. „Ale mladej Latoš si to vydřel, nechci aby to vyznělo proti němu špatně,“ povídá otevřeně čerstvý táta tříměsíčního Matyáška a posila Českých Budějovic.



Proč jste se rok před koncem smlouvy v Olomouci rozhodl pro České Budějovice?

Řešili jsme, jestli budeme smlouvu prodlužovat, nebo půjdu za novou výzvou. S Budějovicemi jsem byl v kontaktu poslední dva a půl měsíce. Po pěti letech v Olomouci jsem potřeboval změnit prostředí. Hlavně poslední rok pro mě nebyl takový, jaký bych si představoval. Využil jsem možnosti odejít do Budějovic, odkud to mám blíž domů. Narodil se nám syn, žena tady má rodiče. Když jsem si dal tyhle střípky dohromady, vyšlo mi to jako nejlepší možnost.

Ani návrat trenéra Václava Jílka, pod kterým se vám v Olomouci dařilo, už nehrál roli?

Takhle jsem ani nepřemýšlel. Když jsem se pak s trenérem bavil, tak jsme si vysvětlili, že to není nic osobního, já se rozhodoval podle pocitu, že chci změnu. Rozešli jsme se v dobrém, žádná zášť, všechno bylo v pořádku. Za to jsem vděčný.

Olomoucký obránce Martin Sladký (vlevo) se raduje z gólu v pohárovém utkání proti Kajratu Almaty.

Sigma vám s odchodem problémy nedělala? Nejsem si jist, že má lepšího pravého obránce.

Děkuju, to tam napište! (směje se) Chtěl jsem to vyřešit během dovolené. Ale byl jsem zraněný, a tak pan Minář (sportovní manažer Sigmy) na to nechvátal, chtěl, aby do toho promluvil i trenér Jílek, který má k dispozici mladého Radka Látala a Juraje Chvátala, který se vrací. Potom jsme si to vyhodnotili tak, že není na co čekat, že když chci jít, tak mi nebudou dělat problém. Já Sigmě, panu Minářovi a mému manažerovi panu Smejkalovi z agentury IFM-M děkuji za super jednání, pak jsem se sbalil z hodiny na hodinu a odjel.

Přiznejte, neříkal jste si už s příchodem trenéra Látala, že se vaše místo na pravém kraji obrany může po letech bortit, když jeho syn hraje stejný post?

První rok pod ním jsem ještě většinou nastupoval, ale po koroně se to už začalo lámat. O nic nešlo a sestava se měnila. A minulou sezonu jsem už v přípravě věděl, že hrát nebudu. Byl jsem z toho nešťastný, protože jsem nebyl ani nominovaný na přátelák. Ten rok pod trenérem Látalem mě dohnal. Nešlo jen o mě, ale celkově to mezi hráči a trenérem nefungovalo. Dá se říct, že většina byla proti němu. Vyhodnotil jsem si to tak, že potřebuji pryč, i když bude změna trenéra.

Vysvětloval vám trenér Látal, proč vás upozadil?

Jak to říct... Někdy komunikace byla, ale přišla pozdě, až když mě najednou vyndal. Předem se mnou nemluvil. Chtěl dát šanci mladému Latymu a já to tak musel brát. Na konci sezony jsem zase hrál, ale na jiném postu. Vnímal jsem, že pozice, kterou jsem si za tři roky vybudoval, už nebyla.

Je to kaňka za povedenou olomouckou štací?

Je to největší kaňka, hraje se úplně jinak, když víte, že vám trenér věří, nebo když je to v takovém stavu.

I tak máte nač vzpomínat. Fanouškům se na první dobrou vybaví váš gól Spartě.

Všichni mi to připomínají jako největší vzpomínku, ale já musím říct, že jsem větší radost měl z gólu Almaty.

Zpoza vápna do šibenice.

Ano, Sparta se porazila po 19 letech, byl plný stadion, euforie, ale s Almaty to bylo předkolo Evropské ligy, obrovský zážitek, postoupili jsme z druhé ligy a pak ještě takový gól… Na pět let v Sigmě i s posledním rokem vzpomínám jen v dobrém. Jsem jí vděčný, že mi dala šanci se probojovat do ligy, protože jinde jsem tu šanci nedostal. V Táborsku jsem hrál druhou ligu a s Olomoucí jsme si to vykopali.

Martin Sladký z Olomouce krotí míč.

Kdyby se tehdy Sigma neozvala, zvažoval jste odchod do nižší švýcarské soutěže...

Přesně tak. Tenkrát jsem si říkal, že dokopu rok v Táborsku a uvidíme. Třeba by se někdo ozval. Sigma mi změnila myšlení a dala mi chuť do fotbalu. A tu chuť jsem teď bohužel už ztratil. To jsem říkal i panu Minářovi. Poslední půlrok jsem už nechodil do práce s radostí.

To je vždycky špatně.

Je možné, že by se to pod panem Jílkem rychle změnilo, ale když jsem viděl obrovský zájem Budějovic a že se mohu přiblížit k domovu, řekl jsem si, že to zkusím. Kdybych prodloužil smlouvu v Sigmě třeba do 32 let, už bych tam kariéru v lize zřejmě i dokončil. Takhle mám ještě šanci si zkusit jiné prostředí. Za týden v Budějovicích musím říct, že jsem ani nečekal, jaké tady je zázemí - na špičkové úrovni a v mnoha věcech lepší než v Sigmě. To je pro mě velké překvapení.

Polepšil jste si i finančně?

Snažím se nekoukat jen na peníze, ale už mi bude třicet, mám rodinu, člověk na to musí myslet. I to byl jeden z důvodů. Kdybych si finančně nepolepšil, tak to nemělo smysl.

Příbramský Filip Zorvan (vpravo) v souboji s Martinem Sladkým z Olomouce.

Konkurenci budete mít v Čoličovi na pravém kraji obrany zřejmě ještě větší než v Sigmě. Je vaší výhodou, že můžete hrát zleva obrany i uprostřed zálohy?

Nechci ale říkat, že jsem v mladém Látalovi neviděl konkurenci, aby to neodnesl špatně. Je to poctivý kluk, všechno si vydřel, kdybych viděl, že je to trenérův syn, co na tréninku nemaká, tak mu to dám vyžrat, ale on dře. Tak jsem se mu snažil ještě radit. Že jsem nehrál, to jsem si mohl pak řešit s trenérem, a nedávat to jemu za vinu. Chci, aby to vyznělo správně. A konkurence musí být všude. Benji Čolič patří k oporám týmu, uvidíme, jakou budu mít pozici já. Možná budu hrát nalevo, nebo si budeme strany prohazovat, nebo bude hrát ten lepší. Nepřišel jsem sedět na lavičce, takže se o to budu muset poprat.

Ztěžuje vám startovací čáru natržený vaz v kotníku z konce sezony?

To je druhá věc, které si hrozně cením na Budějovicích, že měly zájem, přestože jsem se zranil. Bavili jsme se o tom už před zraněním, pak jsem se zranil na šest týdnů, ortéza, sádra, berle, a přesto byl zájem furt. Je jim jedno, jestli stihnu první, nebo čtvrté kolo. Berou to tady tak, že věří, že jim pomůžu, až budu zdravý. A jestli počkat týden, nebo deset dní, nehraje roli. Začnu teď pomalu běhat a uvidíme, jak rychle to půjde. Rád bych stihl první kolo, ale nemůžu to teď říct. Nějaké manko s fyzičkou mám. Pro mě je důležité, že na mě netlačí s tím, abych první kolo stihl.

Pocházíte z Domažlic. Tam si chystáte zázemí pro rodinu?

Stavět se nechystám, ale v Olomouci jsme kromě přátel neměli nikoho z rodiny. Já jezdil do Domažlic skoro pět hodin. Teď má manželka rodiče autem půl hodiny, já necelé dvě do Domažlic. Když bude potřeba pomoct s dětmi, tak máme už možnosti. A víte, jak to je, když odepřete babičkám možnost vidět růst vnouče. To taky neberou příjemně.

Hlavně to hlídání je skvělé.

To je bonus. Kdyby měl o mě zájem jiný tým, tak bych to ale taky třeba řešil.

Olomoucký Martin Sladký (v modrém) vede balon, za ním běží Roman Potočný ze Zlína.

V Budějovicích máte smlouvu na tři roky, to je také fajn bonus.

To je, chtěl bych, aby se dařilo, ale útok nahoru tady nevyhlašujeme, protože teď bude liga těžší. Týmy, co spadly, takovou kvalitu neměly. Nyní se to víc srovná, zápasy budou daleko těžší. Chce to chytit začátek. Myslím si, že budeme tady všichni spokojení, když budeme hrát v klidu střed tabulky a časem se to třeba ještě zlepší, protože tréninkové podmínky jsou tady opravdu na vysoké úrovni.

Díky dvěma startům máte titul s Plzní, získal jste stříbro z mistrovství Evropy do 19 let, se Sigmou jste si zahrál proti Seville. Čeho si považujete nejvíc?

Stříbrné medaile z mistrovství Evropy si cením hodně, ale furt to byl dorostenecký věk. V dospělém fotbale si vážím postupu do ligy a potom boje o evropské poháry. To bylo něco úžasného. I když to byly se Sevillou jen dva zápasy, dokázali jsme si v tu chvíli, že na to máme. To je hrozně příjemný pocit.

Vrací se vám teď vzpomínky, když vidíte brankáře Vaclíka, který chytal ty zápasy za Sevillu, zářit na mistrovství Evropy?

Mě spíš mrzí, že zápasy mistrovství Evropy se sice v Seville hrají, ale na jiném stadionu, ne na tom nádherném, kde jsme hráli my. Myslel jsem, že budu koukat na Španělsko, jak hraje na tom krásném stánku jako tenkrát my.